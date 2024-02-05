Nihat Hatipoğlu nişanlı seyircinin sözleri sonrası dayanamadı! "Kimsenin söyleyemediğini ben sana söyleyeyim"

Uzun yıllardır ekranlarda olan Nihat Hatipoğlu kendisine gelen sorulara da yanıt vererek dikkat çekiyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kuran ve Sünnet programında gelen sorulara verdiği yanıtlarla gündem de oluyor.

Son olarak yayına katılan bir kadın nişanlısının ailesinin kendisine kötü davrandığını onlarla görüşmek istemediğini söyleyerek ünlü isimden akıl istedi. Genç kadın ailenin kendisine kötü davrandığını iftira attığını söyledi.

"SEN EVLENMEDEN BU KADAR PROBLEM ÇIKTIYSA..."

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Bana karşı nişanlımı dolduruyorlar" deyince kendini tutamadı ve "Siz bu nişanlılığı gözden geçirin yani onlara görüşmek isteyip istememe farklı bir şey bence bir eşinizle beraber bir aile meclisi toplayın. Siz eşiniz kayınpeder kayınvalide. İş baştayken işi konuş, bana hakaret edecekseniz ben aileme giderim... Adını koyun" dedi.

Genç kadın ise "Ben konuşmasını istemesem günah mı?" dedi. Ancak Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kendini tutamadı "Henüz sen evlenmeden bu kadar problem çıktıysa bu işin sonu yok kızım başkasının söyleyemediğini ben sana söyleyeyim inşallah yanılırım" dedi.

"BU KADAR DEDİKODU YETER"

Nihat Hatipoğlu seyircinin nişanlısıyla akraba olduğunu duyunca ise "Kendini sağlama almadan nikaha imza atma derim ben sana tavsiye tavsiye olarak" ifadelerini kullandı.

Nihat Hatipoğlu "Bu kadar dedikodu yeter, konuşurken çok aile mahremiyetine girmek istemiyorum özele girmem çünkü ama en azından problemi çözecek kadarına giriyoruz yoksa çözersek üstüne girersek çok farklı şeyler çıkabilir" diyerek konuyu kapadı.





