Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren soru! 'Bu kuşak en zeki kuşak'

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor.

Pandemi nedeniyle seyircisiz yapılan programa ülkenin her yerinden insanlar online bağlantı kurarak sorularını soruyor. Özellikle bu sezon Z kuşağının yoğun ilgisini çeken Hatipoğlu'na birbirinden ilginç sorular gelmeye devam ediyor.

Z KUŞAĞINA ÖVGÜLER

Bu defa dikkat çeken soru da genç Taha'dan geldi. 'Genellikle şaka yaparken içinde yalan oluyor, beyaz yalan adı veriliyor. Bence öyle bir şey yok. Günah. Yalansız şaka nasıl yapılır?' sorusu üzerine Hatipoğlu, çok güzel bir soru. İşte Z kuşağı diyorlar. Yani Z kuşağı en zeki kuşak ben öyle görüyorum. Akıllıca soruyorlar- sorguluyorlar. Edepleriyle, ahlaklarıyla güzel örnekler veriyorlar.' diyerek Z kuşağına övgüler yağdırdı.



