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  4. Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren soru! 'Bu kuşak en zeki kuşak'

Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren soru! 'Bu kuşak en zeki kuşak'

19.04.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, programında yayınlanan yeni bölümünde aldığı ilginç soru karşısında şaşkına döndü. Bu sezon özellikle genç kuşağın online bağlantı ile sorular sorduğu Hatipoğlu, genç Taha'nın sorduğu' 'Yalansız şakalar nasıl yapabilirim?' sorusu karşısında şaşkına dönerken, bu kuşağın en zeki kuşak olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor.

Pandemi nedeniyle seyircisiz yapılan programa ülkenin her yerinden insanlar online bağlantı kurarak sorularını soruyor. Özellikle bu sezon Z kuşağının yoğun ilgisini çeken Hatipoğlu'na birbirinden ilginç sorular gelmeye devam ediyor.

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Z KUŞAĞINA ÖVGÜLER

Bu defa dikkat çeken soru da genç Taha'dan geldi. 'Genellikle şaka yaparken içinde yalan oluyor, beyaz yalan adı veriliyor. Bence öyle bir şey yok. Günah. Yalansız şaka nasıl yapılır?' sorusu üzerine Hatipoğlu, çok güzel bir soru. İşte Z kuşağı diyorlar. Yani Z kuşağı en zeki kuşak ben öyle görüyorum. Akıllıca soruyorlar- sorguluyorlar. Edepleriyle, ahlaklarıyla güzel örnekler veriyorlar.' diyerek Z kuşağına övgüler yağdırdı.

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Ramazan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
HE YA BU SORUDAN HEMEN ANLADINIZ ÇOK ZEKİ OLDUĞUNU, ELON MUSKTA BÖYLE SORULAR SORARMIŞ KÜÇÜKKEN...ZEKİ OLAN ASLINDA SİZSİNİZ !

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