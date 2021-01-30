Nijerya'da korsanların saldırdığı gemiden kurtulan 3 denizci İstanbul'a geldi: Korku dolu saatleri anlattılar

Korku dolu ve zor anlar yaşayan gemiciler, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarına olayı ve sonrasında yaşadıklarını anlattılar. Geminin 4'üncü kaptanlığını yapan Furkan Yaren, uydu telefonu sayesinde ilk andan itibaren kendileriyle iletişim halinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür etti. Yaren, "Uydu telefonuyla sürekli beni aradılar. Şirketimin kaptanlarına çok teşekkür ediyorum. Aileme şu an kavuşacağım inşallah. Türkiye'ye ayak bastım. Türk bayrağını gördüm. Çok mutluyum. İnşallah diğer arkadaşlar da en kısa zamanda ailelerine kavuşurlar" diye konuştu.

"GEMİYİ EN YAKIN YERE EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE GETİRMEYE ÇALIŞTIK"

Korsanların saldırısı sırasında neler yaşandığına ilişkin bir soru üzerine Yaren, "Bizim önceden yapılmış talimlerimiz oluyor. Prosedürlerimiz var. İlk alarm geldiğinde, bunun talim olmadığıydı. Hepimiz apar topar emniyetli bölgeye inmeye başladık. O anda yanımıza ne alabiliyorsak almaya başladık. Emniyet kapılarımızı, balistik kapılarımız kapattık. Orada yardım beklemeye başladık" dedi.

Korsanların kaç kişi olduklarına dair bir rakam veremeyeceğini aktaran Yaren, gemiden korsanların ayrılmasının ardından bulundukları yerden çıkarak emniyetli bir şekilde gemiyi en yakın yere getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Geminin sistemlerine zarar verildiğini aktaran Furkan Yaren, gemiye varan destek ekibinin hasarları gidermeye başladığını belirtti. Gemide bir meslektaşlarının hayatını kaybetmesiyle ilgili çok üzgün olduklarını söyleyen Yaren şöyle konuştu:

"Olayın sıcaklığıyla pek fazla bir şey de hatırlamıyorum. Yetkili makamlara gerekli bilgiyi verdim. Çok acı bir şey. Burada bir şey anlatmak istemiyorum. İnşallah hayırlısıyla aileme kavuşacağım. Hafif yaralanmam var. Onun dışında pek fazla bir şeyim yok. Sağlığım yerinde çok şükür."