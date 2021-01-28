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Nijerya açıklarında Türk gemicileri kaçıran korsanlarla ilk irtibat sağlandı

28.01.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Nijerya açıklarında Türk gemicileri kaçıran korsanlarla ilk irtibat sağlandı

Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart adlı konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizci hakkında Boden Denizcilik'ten açıklama yapıldı. Açıklamada, 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu, yara almadıkları belirtildi.

Açıklamada, "23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi MOZART'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir. Boden Denizcilik ve Boden Denizcilik’in Borealis Denizcilik’teki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı bir şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürmektedir. Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır." denildi.

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