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Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 54 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

Nijerya Ordu Sözcüsü Musa Sagir: - "Köylerde düzenlenen operasyonlarda 29 kadın ve 25 çocuk kurtarıldı"

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 54 kişi kurtarıldı.

Nijerya Ordu Sözcüsü Musa Sagir yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Ma'allasuwa ve Yaga-Munye köylerinde örgüte yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Sagir, "Köylerde düzenlenen operasyonlarda 29 kadın ve 25 çocuk kurtarıldı." dedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Boko Haram örgütü

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