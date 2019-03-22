MAGAZİN

Nil Karaibrahimgil ve Kalben bir kadının güvenlik tarafından darp edildiği bardaki konserlerini iptal etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

İstanbul Beşiktaş'taki popüler bir bara giden kadın müşteri, barın özel güvenliği tarafından darp edilmişti. Darp görüntülerinin çıkmasının ardından Kalben ve Nil Karaibrahimgil söz konusu bardaki konserlerini iptal etti.

Öte yandan darp edilen kadının avukatı ile yapılan anlaşma da işletmenin hesabından paylaşıldı.

İstanbul Beşiktaş'taki bara giden kadın müşteri, barın özel güvenliği tarafından darp edildiğini söyleyerek vücudundaki morlukların fotoğraflarını paylaşmıştı. Mekan sahibi ise darp iddiasının karşılıklı olduğunu belirtip, olaya karışan çalışanlarından birinin işten çıkarıldığını açıkladı. Ancak ortaya çıkan görüntüler "karşılıklı darp" iddiasını çürütmüştü.

Kalben ve Nil Karaibrahimgil sosyal medya da bardaki konserlerini iptal ettiklerini duyurdu.

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Kalben, yaptığı paylaşımda "29 Mart konserimiz gerçekleşmeyecektir. Emeği geçen, bilet alan herkese teşekkür ederiz. İadeler yapılacaktır. Yine bir yerlerde müzikle buluşacağız. Öperim." ifadelerinde bulundu.

Öte yandan mekan resmi Twitter hesabından da paylaşılan anlaşma şu şekilde:

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