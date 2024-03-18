MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nilgün Belgün özel hayat sorusuna şaştı kaldı! "Ne kadar memnum kaldımsa..."

Nilgün Belgün özel hayat sorusuna şaştı kaldı! "Ne kadar memnum kaldımsa..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.03.2024 09:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Çiçek Taksi”, “Yabancı Damat” ve “Akasya Durağı” gibi hafızalara kazınan dizilerde rol alan Nilgün Belgün katıldığı yayında özel hayat sorusuyla şaştı kaldı. Usta isim ısrarlı sorunun ardından "Ben hiç kahkaha atarak seviştiğimi hatırlamıyorum" dedi.

Nilgün Belgün özel hayat sorusuna şaştı kaldı! "Ne kadar memnum kaldımsa..."

Nilgün Belgün Oya Çınar ile Oyalamaca programına konuk oldu. Çınar, usta oyuncuya "Ayşe Arman bir röportajında şey demişti gülmeyi çok severim ama şey sevişmeyi çok seviyorum ama en güzeli de kahkahalar atarak sevişmek buna yakın sizin de bir cümlenizi hatırlıyorum" dedi.

Nilgün Belgün ise bu soruya yanıt olarak "Ben hiç kahkaha atarak seviştiğimi hatırlamıyorum" diyerek kahkaha attı.

kkk

"BEN HİÇ HATIRLAMIYORUM"

Oya Çınar böyle bir cümle söylediğini hatırlatınca oyuncu "Ben hiç hatırlamıyorum ne demişim ya hu" dedi. Çınar ise "Behzat Uygur'a demiştiniz" diyerek sorusunu yineledi.

Nilgün Belgün ise "Hayır canım Behzat bir soru sordu ben dedim ki yahu insan sevişirken kahkaha atar mı ama sevişme bitmişken sonra belki kahkaha atmışlığım vardır dedim ne kadar memnun kaldımsa dedim" diyerek güldü.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü ilahiyatçı duydukları karşısında sinirlendi! Genç kadın dinlerken ağladıÜnlü ilahiyatçı duydukları karşısında sinirlendi! Genç kadın dinlerken ağladı
Kilolu hali olay oldu! O fotoğrafı görünce...Kilolu hali olay oldu! O fotoğrafı görünce...
Üstüne bir bakan bir daha baktı! İlginç tasarım dikkat çektiÜstüne bir bakan bir daha baktı! İlginç tasarım dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Nilgün Belgün söyledi
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin kanını donduran Uygun'un son hali ortaya çıktı

Türkiye'nin kanını donduran Uygun'un son hali ortaya çıktı

İslam Memiş'ten altın ve dolar yorumu

İslam Memiş'ten altın ve dolar yorumu

Eski Fenerbahçeli yumruk atmaya çalıştı! "Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur!"

Eski Fenerbahçeli yumruk atmaya çalıştı! "Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur!"

Zincir markette etiket-kasa tartışması

Zincir markette etiket-kasa tartışması

Canlı yayında isyan etti: "Küme düşürsünler"

Canlı yayında isyan etti: "Küme düşürsünler"

Survivor Aleyna sinir krizi geçirdi! O hali sosyal medyayı salladı

Survivor Aleyna sinir krizi geçirdi! O hali sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.