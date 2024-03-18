Nilgün Belgün özel hayat sorusuna şaştı kaldı! "Ne kadar memnum kaldımsa..."

Nilgün Belgün Oya Çınar ile Oyalamaca programına konuk oldu. Çınar, usta oyuncuya "Ayşe Arman bir röportajında şey demişti gülmeyi çok severim ama şey sevişmeyi çok seviyorum ama en güzeli de kahkahalar atarak sevişmek buna yakın sizin de bir cümlenizi hatırlıyorum" dedi.

Nilgün Belgün ise bu soruya yanıt olarak "Ben hiç kahkaha atarak seviştiğimi hatırlamıyorum" diyerek kahkaha attı.

"BEN HİÇ HATIRLAMIYORUM"

Oya Çınar böyle bir cümle söylediğini hatırlatınca oyuncu "Ben hiç hatırlamıyorum ne demişim ya hu" dedi. Çınar ise "Behzat Uygur'a demiştiniz" diyerek sorusunu yineledi.

Nilgün Belgün ise "Hayır canım Behzat bir soru sordu ben dedim ki yahu insan sevişirken kahkaha atar mı ama sevişme bitmişken sonra belki kahkaha atmışlığım vardır dedim ne kadar memnun kaldımsa dedim" diyerek güldü.





