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Nilperi Şahinkaya, Hafsanur Sancaktutan ve Hande Erçel ile fena dalga geçti

13.07.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafsanur Sancaktutan ve Hande Erçel son dönemde katıldıkları etkinliklerde poz vermek için şekilden şekle girince dalga konusu olmuştu. Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya da iki ünlü isimle tatilde dalga geçti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Emre Yusufi ile tatil sezonunu Çeşme'de açmıştı. Tatiline devam eden güzel oyuncu, Göcek'te gerçekleşen bir davet katıldı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu tatile gidince paylaşımlar da peş peşe geldi.

Ekran Alıntısı

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Hafsanur Sancaktutan ve Hande Erçel'in poz vermek için şekilden şekile girdiği anları ti'ye alan güzel oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

Havuz başında poz verme denemeleri yapan Şahinkaya, o anları "Sade plaj kombinim ne bakıyorsun?" notuyla yayınladı.

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Nilperi Şahinkaya Oyuncu sevgilisi erçel

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