Nilperi Şahinkaya, Hafsanur Sancaktutan ve Hande Erçel ile fena dalga geçti

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Emre Yusufi ile tatil sezonunu Çeşme'de açmıştı. Tatiline devam eden güzel oyuncu, Göcek'te gerçekleşen bir davet katıldı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu tatile gidince paylaşımlar da peş peşe geldi.

Hafsanur Sancaktutan ve Hande Erçel'in poz vermek için şekilden şekile girdiği anları ti'ye alan güzel oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

Havuz başında poz verme denemeleri yapan Şahinkaya, o anları "Sade plaj kombinim ne bakıyorsun?" notuyla yayınladı.

