MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nilperi Şahinkaya mini eteğiyle poz verdi

Nilperi Şahinkaya mini eteğiyle poz verdi

03.07.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nilperi Şahinkaya şimdi de mini eteğiyle objektiflerin karşısına geçti. Mini etekli poza Merve Dizdar ise sessiz kalmadı.

Nilperi Şahinkaya mini eteğiyle poz verdi

Son olarak 'Yasak Elma' dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan bir oyuncu...

İddialı rollerde oynamaktan çekinmeyen ve iddialı pozlar da paylaşan güzel oyuncu şu sıralar tatilde.

Nilperi Şahinkaya'dan bikinili paylaşım!Nilperi Şahinkaya'dan bikinili paylaşım!

Şahinkaya, son olarak mini eteğiyle kameraların karşısına geçti.

Ekran Alıntısı

Şahinkaya’nın yaptığı paylaşım dakikalar içerisinde takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar çiftinin boşanma nedeniyle ilgili flaş iddiaMerve Dizdar ile Gürhan Altundaşar çiftinin boşanma nedeniyle ilgili flaş iddia

Merve Dizdar da arkadaşına nazar boncuğu emojisi yorumunda bulunmayı ihmal etmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözaltına alınan ünlü oyuncu: Bilmediğiniz şeyler varGözaltına alınan ünlü oyuncu: Bilmediğiniz şeyler var
PARTNERSerenay Sarıkaya'nın telefon trafiğiSerenay Sarıkaya'nın telefon trafiği
Oğlu kocaman oldu! Fotoğrafa beğeni yağdıOğlu kocaman oldu! Fotoğrafa beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Merve Dizdar Nilperi Şahinkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Esefle karşılıyoruz

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Esefle karşılıyoruz

Sokak ortasında vahşet! Demir profille öldürüldü

Sokak ortasında vahşet! Demir profille öldürüldü

2 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

2 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Dikkat! İstanbul, Ankara ve birçok bölge için kritik uyarı

Dikkat! İstanbul, Ankara ve birçok bölge için kritik uyarı

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

Dakikalarca takip etti, üzerine atlayıp kalçalarına dokundu

Dakikalarca takip etti, üzerine atlayıp kalçalarına dokundu

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.