Nilperi Şahinkaya mini eteğiyle poz verdi

Son olarak 'Yasak Elma' dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan bir oyuncu...

İddialı rollerde oynamaktan çekinmeyen ve iddialı pozlar da paylaşan güzel oyuncu şu sıralar tatilde.

Şahinkaya, son olarak mini eteğiyle kameraların karşısına geçti.

Şahinkaya’nın yaptığı paylaşım dakikalar içerisinde takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

Merve Dizdar da arkadaşına nazar boncuğu emojisi yorumunda bulunmayı ihmal etmedi.



