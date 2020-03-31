Nilperi Şahinkaya'yı üzen ölüm! 'Kollarımda öldü'

Aynen Aynen dizisinin yanı sıra Kanal D'de ertelenen Yeni Hayat isimli yapımda da başrolde bulunan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, şu sıralarda koronavirüs salgınından korunmak amacıyla evinde kendini karantinaya aldı. Karantina günlerini takipçileriyle sık sık paylaşan oyuncu, son paylaşımıyla kötü bir haber verdi.

“KOLLARIMDA ÖLDÜ”

Geçtiğimiz aylarda kedisinin rahatsızlandığını ve o yüzden veterinere geldiğini belirten Şahinkaya, dün gece saatlerinde ise kedisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şahinkaya yaptığı paylaşıma, “Benim güzel kızım, evimde doğdu, kollarımda doğurdu, kollarımda öldü, yaşattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim kızım” notunu düştü.

