MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nilsu Berfin Aktaş mini etekli pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Nilsu Berfin Aktaş mini etekli pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

24.03.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Devrim Özkan, Ertan Saban, Özge Özberk gibi isimlerin yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş’ta bulunuyor. Son dönemin çıkış yakalayan isimlerinden olan Nilsu Berfin Aktaş mini etekli poz verdi. Aktaş’ın tatil pozlarına beğeni yağdı.

Nilsu Berfin Aktaş mini etekli pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş Karadağ’a tatile gitti. Tatil pozlarını peş peşe paylaşan Nilsu Berfin Aktaş bakana bir daha baktırdı.

nilsu1

"Gülümse" notu ile pozlarını peş peşe paylaşan Aktaş’ın fotoğraflarına takipçileri "Güneş kız", "Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın", "Özlemişiz böyle fotoğrafları" yorumlarında bulundular.

nilsu-berfin

Güzel oyuncunun fotoğraflarını beğenenler arasında Al Sancak dizisinde rol alan Zeynep Koltuk'ta yer aldı.

nilsu2

Ünlü isim, 2018 yılında katıldığı Geleceğin Starları yarışmasıyla ekrana merhaba dedi.

nilsu3

Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

nilsu-son


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şezlongta birbirlerinin üstüne çıktılar! İlginç pozlarŞezlongta birbirlerinin üstüne çıktılar! İlginç pozlar
Evlenip oyunculuğu bırakmıştı! Hadise'nin paylaşımında ortaya çıktıEvlenip oyunculuğu bırakmıştı! Hadise'nin paylaşımında ortaya çıktı
Süper minili pozuyla akılları baştan aldı! Koltukta sere serpe uzanıp...Süper minili pozuyla akılları baştan aldı! Koltukta sere serpe uzanıp...
Anahtar Kelimeler:
Nilsu Berfin Aktaş Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti! Spiker bile şaştı kaldı, 'İkinci Arda Güler'

Kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti! Spiker bile şaştı kaldı, 'İkinci Arda Güler'

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ziyaret edecek mi? Açıkladı

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi ziyaret edecek mi? Açıkladı

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına jet yanıt: Kemal Bey benim ağabeyimdir

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına jet yanıt: Kemal Bey benim ağabeyimdir

Yeşilçam'ın Gamzeli Güzel'i Bahar Öztan'dan yürek sızlatan paylaşım! Kanseri yeniden nüks etmişti!

Yeşilçam'ın Gamzeli Güzel'i Bahar Öztan'dan yürek sızlatan paylaşım! Kanseri yeniden nüks etmişti!

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Hiçbir şey yapmadan kazandığı para şoke etti! Bakın ne dedi

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Komşusu balkondan dışarı dışkı attı! Bir anda ortalık karıştı

Komşusu balkondan dışarı dışkı attı! Bir anda ortalık karıştı

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.