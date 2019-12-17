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Nintendo Switch’e gelecek olan yeni Indie oyunlar açıklandı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Indie World videosunda Nintendo, 2020’de Nintendo Switch’e gelecek ve dünyanın dört bir yanından bağımsız geliştiricilerin eşlik ettiği çeşitli indie oyunları gösterdi.

Nintendo Switch’e gelecek olan yeni Indie oyunlar açıklandı

Videoda Axiom Verge’ın devamı olan Axiom Verge 2, popüler Nintendo Switch’e özel Golf Story yaratıcılarından Sports Story, retro temalı Streets of Rage 4 büyük dikkat çekiyor.

Bugün çıkan, The Talos Principle: Deluxe Edition ve Dauntless 2019’un Nintendo Switch için Indie içerikli ürün yelpazesinde yerini aldı. Biz de sizler için Nintendo Switch’e yakında gelecek olan Indie yapımları bir araya getirdik.

SWITCH'E GELECEK INDIE OYUNLAR!

Axiom Verge 2 –  Axiom Verge evreninin kökenlerini, uzun zamandır beklenen devam oyununda, eleştirel beğeni toplayan
oyunun kökenini keşfedin. Axiom Verge 2, 2020 sonbaharında Nintendo Switch’te çıkacak.

Sports Story –  Golf Story yaratıcılarından golf, tenis, zindanlar, casusluk, mini oyunlar ve birçok arkadaş yeni bir macerayla geliyor.

Dauntless – En hızlı büyüyen çevrimiçi aksiyon RPG Dauntless’ta milyonlarca oyuncuya katılın ve devasa, ücretsiz bir çevrimiçi dünyayı keşfedin. Birlik olun ve dünyanın her yerinden arkadaşlarınızla birlikte Dauntless Nintendo Switch’e geldikten sonra gerçek cross play ile Behemoths’ı öldürün. 

The Talos Principle: Deluxe Edition –  120’den fazla karmaşık yapboz serisini çözmek için görev yapan oyuncular uçağı yönlendirecek, lazer ışınlarını değiştirecek ve değerlerini kanıtlamak için zamanı çoğaltacaktır.  The Talos Principle: Deluxe
Edition Nintendo Switch için çıktı!

The Survivalists –  The Survivalists, Escapists evreninde oluşturulmuş yeni bir macerada, el işçiliği, üs inşa etme ve hayatta kalmayı birleştiriyor. Nintendo Switch’te, yerel kablosuz ve çevrimiçi çok oyunculu oyunlarda en fazla 4 kişiye kadar oyuncu birlikte oynayabilir. Survivalists 2020’de Nintendo Switch’e geliyor.

Streets of Rage 4 –  Streets of Rage 4 efsanevi Rage Streets of Trilogy’sinin yeni mekanik, yeni bir hikaye ve tehlikeli aşamalarla dolu bir oyun deneyimi yaratıyor.

Gleamlight, – Vitray motifini kullanan bu benzersiz oyun, oyuncuları güzel bir camsı dünyada çizilen korkunç, kederli, ama samimi bir hikayede bir kılıç rolüne sokuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nintendo Switch indie oyunlar

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