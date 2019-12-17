Nintendo Switch’e gelecek olan yeni Indie oyunlar açıklandı

Videoda Axiom Verge’ın devamı olan Axiom Verge 2, popüler Nintendo Switch’e özel Golf Story yaratıcılarından Sports Story, retro temalı Streets of Rage 4 büyük dikkat çekiyor.

Bugün çıkan, The Talos Principle: Deluxe Edition ve Dauntless 2019’un Nintendo Switch için Indie içerikli ürün yelpazesinde yerini aldı. Biz de sizler için Nintendo Switch’e yakında gelecek olan Indie yapımları bir araya getirdik.

SWITCH'E GELECEK INDIE OYUNLAR!



Axiom Verge 2 – Axiom Verge evreninin kökenlerini, uzun zamandır beklenen devam oyununda, eleştirel beğeni toplayan

oyunun kökenini keşfedin. Axiom Verge 2, 2020 sonbaharında Nintendo Switch’te çıkacak.

Sports Story – Golf Story yaratıcılarından golf, tenis, zindanlar, casusluk, mini oyunlar ve birçok arkadaş yeni bir macerayla geliyor.

Dauntless – En hızlı büyüyen çevrimiçi aksiyon RPG Dauntless’ta milyonlarca oyuncuya katılın ve devasa, ücretsiz bir çevrimiçi dünyayı keşfedin. Birlik olun ve dünyanın her yerinden arkadaşlarınızla birlikte Dauntless Nintendo Switch’e geldikten sonra gerçek cross play ile Behemoths’ı öldürün.