Nintendo Switch için yeni güncelleme!

Nintendo, gözde konsolu Switch için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni avatarlar ile gelen 7.0.0 güncellemesini sunan Nintendo, bugün de Switch için 7.0.1 güncellemesini indirime sundu. Küçük çaplı bir güncelleme olan 7.0.1 güncellemesi, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! ve Pokémon: Let’s Go, Eevee! oyunlarındaki sorunlar için yayınlanmış.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! ve Pokémon: Let’s Go, Eevee! oyunuları ile mobildeki Pokemon Go oyunu entegre bir şekilde çalışıyor. Ancak 7.0.0 güncellemesinde bu entegrasyonda bazı sorunlar ortaya çıkmıştı. Nintendo da bu sorunu ortadan kaldırmak için bugün güncellemeyi indirime sundu.

7.0.1 güncellemesi ile sadece Pokemon Go entegrasyon sorunu çözülüyor. Güncellemeyi; Sistem Settings>System>System Update bölümünden yükleyebilirsiniz. Eğer 7.0.0 güncellemesi ile Joy-Con’ları güncellemediyseniz; Sistem Settings>Controllers and Sensors>Update Controllers bölümünden Joy-Con’ları mutlaka güncelleyin.

Nintendo’nun Switch için tema desteği sunması bekleniyor. Ancak bu desteğin ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Tahminlerimize göre 7.5.0 veya 8.0.0 güncellemesi ile Switch’e ekstra özellikler eklenecektir.

