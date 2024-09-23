MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nisa Bölükbaşı evlendi, gelinlik giymedi! İşte merak edilen nikah elbisesi...

Nisa Bölükbaşı evlendi, gelinlik giymedi! İşte merak edilen nikah elbisesi...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.09.2024 09:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı evlendi. Yiğit İnandı ile sade bir nikahla evlenen Nisa'nın gelinlik giymemesi dikkat çekti. Survivor Nisa'nın nikah elbisesi sosyal medyada öne çıktı.

Nisa Bölükbaşı evlendi, gelinlik giymedi! İşte merak edilen nikah elbisesi...

Nisa Bölükbaşı Survivor yarışmasına katıldıktan sonra sık sık gündeme gelen ve özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim. Survivor All Star 2022'de şampiyon olan Nisa Bölükbaşı ani evlilik kararıyla şaşırttı.

Bölükbaşı, geçtiğimiz haziran ayında sosyal medya hesabından nişanlandığını duyurmuştu.

Sevgilisi Yiğit İnandı ile sessiz sedasız yüzük takan isim bu sefer de sessiz sedasız evlendi.

Nisa Bölükbaşı, nişanlısının nikâh öncesi verdiği pozu Instagram hesabından "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla yayınladı. Nisa'nın gelinlik yerine beyaz bir elbise seçmesi de gözlerden kaçmadı.

333
Nisa Bölükbaşı'nın nikah elbisesine beğeni yağdı ve "Çok sade", "Ne sevimli", "Tam Nisa tarzı" yorumları da geldi.

11

BARIŞ MURAT DA EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, birlikte mücadele ettikleri Survivor 2020 sonrası aşk yaşamıştı. Ünlü oyuncu, Taksim Meydanı'nda Nisa'ya evlilik teklif etmişti.

22

İkili, bir süre sonra da ayrılık kararı almıştı. Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açan Nisa, bu ilişkiyi de sonlandırdıktan sonra eski Survivor yarışmacılarından Yiğit İnandı ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Nisa Bölükbaşı
En Çok Okunan Haberler
SEÇİM ANKETİ | AK Parti artık ikinci parti değil!

SEÇİM ANKETİ | AK Parti artık ikinci parti değil!

1 milyon abone daha fazla para ödeyecek!

1 milyon abone daha fazla para ödeyecek!

Diyarbakır'da tartışma yaratan Gaffar Okkan kararı!

Diyarbakır'da tartışma yaratan Gaffar Okkan kararı!

Ümraniye'de polise silahlı saldırı! Bir polis yaralandı

Ümraniye'de polise silahlı saldırı! Bir polis yaralandı

Nuri Şahin bir yenildi pir yenildi! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

Nuri Şahin bir yenildi pir yenildi! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

Kadir Ezildi bir nişan daha yaptı! Annesi altınları tepsiyle getirip...

Kadir Ezildi bir nişan daha yaptı! Annesi altınları tepsiyle getirip...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.