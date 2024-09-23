Nisa Bölükbaşı evlendi, gelinlik giymedi! İşte merak edilen nikah elbisesi...

Nisa Bölükbaşı Survivor yarışmasına katıldıktan sonra sık sık gündeme gelen ve özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim. Survivor All Star 2022'de şampiyon olan Nisa Bölükbaşı ani evlilik kararıyla şaşırttı.

Bölükbaşı, geçtiğimiz haziran ayında sosyal medya hesabından nişanlandığını duyurmuştu.

Sevgilisi Yiğit İnandı ile sessiz sedasız yüzük takan isim bu sefer de sessiz sedasız evlendi.

Nisa Bölükbaşı, nişanlısının nikâh öncesi verdiği pozu Instagram hesabından "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla yayınladı. Nisa'nın gelinlik yerine beyaz bir elbise seçmesi de gözlerden kaçmadı.



Nisa Bölükbaşı'nın nikah elbisesine beğeni yağdı ve "Çok sade", "Ne sevimli", "Tam Nisa tarzı" yorumları da geldi.

BARIŞ MURAT DA EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, birlikte mücadele ettikleri Survivor 2020 sonrası aşk yaşamıştı. Ünlü oyuncu, Taksim Meydanı'nda Nisa'ya evlilik teklif etmişti.

İkili, bir süre sonra da ayrılık kararı almıştı. Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açan Nisa, bu ilişkiyi de sonlandırdıktan sonra eski Survivor yarışmacılarından Yiğit İnandı ile aşk yaşamaya başlamıştı.