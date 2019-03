Nisan ayının ücretsiz PS Plus oyunları belli oldu

Artık yalnızca PlayStation 4 için oyunlar sunan servis, Nisan ayında Conan Exiles ve The Surge oyunlarını verecek.

Bir açık dünya-hayatta kalma oyunu olan Conan Exiles, ilk olarak Ocak 2017'de erken erişim sürümüyle kullanıcılara açılmıştı. Başarılı bir erken erişim süreci geçiren oyun, Mayıs 2018'de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapmıştı. Oyunun arkasında Funcom var.

The Surge ise Deck13'in geliştirdiği bir aksiyon-RPG oyunu. Mayıs 2017'de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülen The Surge, stüdyonun bir önceki oyunu Lords of the Fallen'ın ruhani devamı niteliğinde.

İki ücretsiz oyun, PlayStation 4 sahibi olan PS Plus aboneleri için 2 Nisan'da erişime açılacak.