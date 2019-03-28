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Nisan ayının ücretsiz PS Plus oyunları belli oldu

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TEKNOLOJİ  | 28.03.2019 07:43 | Son Güncelleme

Sony, PS Plus abonelerine Nisan ayında verilecek ücretsiz oyunları duyurdu.

Nisan ayının ücretsiz PS Plus oyunları belli oldu

Artık yalnızca PlayStation 4 için oyunlar sunan servis, Nisan ayında Conan Exiles ve The Surge oyunlarını verecek.

Bir açık dünya-hayatta kalma oyunu olan Conan Exiles, ilk olarak Ocak 2017'de erken erişim sürümüyle kullanıcılara açılmıştı. Başarılı bir erken erişim süreci geçiren oyun, Mayıs 2018'de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapmıştı. Oyunun arkasında Funcom var.

The Surge ise Deck13'in geliştirdiği bir aksiyon-RPG oyunu. Mayıs 2017'de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülen The Surge, stüdyonun bir önceki oyunu Lords of the Fallen'ın ruhani devamı niteliğinde.

İki ücretsiz oyun, PlayStation 4 sahibi olan PS Plus aboneleri için 2 Nisan'da erişime açılacak.

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Anahtar Kelimeler:
ücretsiz The Surge PS Plus, Sony Conan Exiles PlayStation 4

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