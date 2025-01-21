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  4. Nişanlısını düğün gününde terk etti! Nedeni şaşkına çevirdi: "Bu yaptığım en akıllıca şeydi"

Nişanlısını düğün gününde terk etti! Nedeni şaşkına çevirdi: "Bu yaptığım en akıllıca şeydi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.01.2025 11:26
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinin Hungtington şehrinde yaşayan Alexis Saya isimli bir kadın nişanlısını düğün gününde terk ettiğini söyleyerek sosyal medyada viral oldu. 40.000 dolarlık (1.424.883,02 TL) değerindeki düğünün sabahında birlikte uyandıklarını dile getiren Saya, "Onu terk etme zamanımın geldiğine karar verdim. Bu yaptığım en akıllıca şeydi" dedi.

Nişanlısını düğün gününde terk etti! Nedeni şaşkına çevirdi: "Bu yaptığım en akıllıca şeydi"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinin Hungtington şehrinde yaşayan Alexis Saya isimli kadın 16 yaşından beri flört etmeye başladıklarını ve ilişkilerinin yaklaşık 8 yıldır devam ettiğini söyledi. İnişli ve çıkışlı birlikteliklerine rağmen Sara, 2020 yılında bilerek hamile kaldı ve ikili nişanlandı. 2023 yılında evlenmeye karar veren ikili, nisan ayında iptal edilen düğün günlerine kadar inişli çıkışlı bir aşk yaşadı.

"MUTLU DEĞİLDİM"

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Düğün sabahında evlenmek istemediğini anladığını söyleyen Saya, "İlişkide mutlu olmadığımı biliyordum. Sadece onu sevdiğim için mutlu olduğuma kendimi inandırmaya çalıştım. Saat sabah 6 civarıydı, 'Üzgünüm, bugün evlenemeyiz' dedim. Evlenmek istemiyordum. Kabul etmesi zor olsa bile, hayatımda verdiğim en iyi karardı. İlişki iyi bir ilişki değildi. Bana baktı ve 'Ne hakkında konuşuyorsun?' dedi. Ben de 'Gerçekten bunun bir evlilik olduğunu mu düşünüyorsun?' dedim." ifadelerini kullandı.

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Saya o zamandan beri 15.000'den fazla izleyiciye sahip TikTok izleyicileriyle ayrılık hakkında birkaç detay daha paylaştı. Çocuğunun babasıyla defalarca ayrılıp barıştıklarını söyleyen Saya, "Kızım doğduktan sonra birkaç kez ayrıldık ve birkaç kez yeniden bir araya geldik. Sanırım toplamda üç veya dört yüzüğüm vardı çünkü kaç kez ayrıldığımızı düşününce" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ilişki sorunları
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