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Nöbet dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ajan Jennifer'dan hain plan!

DİZİ HABERLERİ  | 18.03.2019 02:11 | Son Güncelleme

Nöbet dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pana Film Necati Şaşmaz imzalı Nöbet dizisinin 4. yeni bölümünde, Jiyan’ı etkisiz hale getiren askerler zaferlerinin tadını çıkarırken, ajan Jennifer hain planlarına devam ediyor. Çatışma ve aksiyon sahnelerinin gerilimi yükselttiği tanıtımda görevine dönen Yiğit Yüzbaşı’nın, eşi Zeynep’i bıraktığı duygusal anlar izleyenleri derinden etkiliyor.

Nöbet dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ajan Jennifer'dan hain plan!

Show TV'de ekrana gelen Nöbet’in 4. bölüm tanıtımı yayınlandı. “Gidemediğim yer benim değildir. Ben bugün eşkıyalardan korkup, oraya gitmezsem yarın nasıl Hatay benim öz toprağımdır derim!” sözleri ise dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor.

‘Nöbet’ merakla beklenen yeni bölümüyle 24 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

NÖBET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nöbet’in 17 Mart Pazar akşamı ekrana gelen 3. bölümünde Zeynep’i Yiğit’e karşı kullanarak, sınırdan kaçmayı planlayan Jiyan, çocukları tehlikeye atarak Jandarma Kuvvetleri’ne bir tuzak kurdu. Binbaşı Barış’ın görevlendirmesiyle operasyona başlayan Yüzbaşı Yiğit ve askerler, rehin alınan kadınlar ve çocukları kurtardı. Bu sırada babası Barış’ı çok özleyen Alper evden kaçtı. Ne yapacağını bilemeyen Ayşe, Barış’ı durumdan haberdar edince Binbaşı Barış, Elmalı’daki olayları bırakıp Antalya’ya döndü ve oğlunu buldu. Ziya’nın oğlu Ferit Cevran, jandarma tarafından Namık’ı şiddetli bir şekilde dövmekten gözaltına alındı. Bir başka tarafta ise, Ziya Cevran, Hatay’a yeni gelen yabancı arkeolog Jennifer’ın yönlendirmesiyle büyük bir planın parçası olmaya karar verdi. Türkiye’den ayrıştırılacak Yeni Hatay Cumhuriyeti’nin devlet başkanlığı teklif edilen Ziya Cevran, artık bambaşka bir hedefin peşine düşecekti. Jandarma Kuvvetleri, teröristlerin izlediği bütün rotaları takip ederek, Jiyan önderliğindeki teröristleri buldu ve Jiyan’ı etkisiz hale getirdi. Çocukları kurtarmak isterken meydana gelen patlamada Remzi Duman şehit oldu. Şehit er Remzi Duman’ın ailesine kara haberi vermek Barış Binbaşı’ya düştü.

Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.


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