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Nokia 5.3'ün halefi: Nokia 5.4 tanıtıldı! İşte Nokia 5.4'ün fiyatı ve özellikleri

15.12.2020 12:39 | Son Güncelleme:
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Nokia 5.3'ün halefi: Nokia 5.4 tanıtıldı! İşte Nokia 5.4'ün fiyatı ve özellikleri

HMD Global çatısı altındaki Nokia, yeni Android akıllı telefonu Nokia 5.4'ü resmen tanıttı. Orta segment bir akıllı telefon olarak konumlanan Nokia 5.4, Nokia 5.3'e nazaran bazı avantajlara sahip. Peki Nokia 5.4 özellikleri neler? Nokia 5.4 fiyatı ne kadar? İşte cevabı.

Nokia PureBook X14 dizüstü bilgisayarı ile geçtiğimiz gün karşımıza çıkmıştı. Nokia'nın bir mağaza aracılığıyla tanıttığı dizüstü bilgisayarı, 10. nesil Intel Core i5 işlemciden gücünü alıyordu. Fakat Nokia dizüstü bilgisayarı PureBook X14 ile yetinmedi. HMD Global çatısı altındaki firma, bugün yeni akıllı telefonu Nokia 5.4'ü lanse etti.

NOKİA 5.4 ÖZELLİKLERİ

Nokia 5.4 özellikleri arasında 6,39 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran sol üst köşesinde bir kamera deliği taşıyor. Burada telefonun 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Telefonun içine baktığımızda ise bizi Snapdragon 662 işlemcisi karşılıyor. 4 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı sunan telefon, microSD kart desteğine de sahip. Nokia 5.4 gücünü ise 4.000 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.

Nokia 5.4 özellikleri

Nokia 5.4, kamera tarafında biraz daha güçlü duruyor. Zira telefonun arkasında 48 MP ana kamera, 5 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik kamerası olmak üzere dairesel çerçevede dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Son olarak telefonun Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkacağını belirtelim.

Nokia 5.4 fiyatı

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NOKİA 5.4 FİYATI

Nokia 5.4 fiyatı Avrupa için 189 euro olarak belirlenmiş durumda. Telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

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