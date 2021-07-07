Nokia Clarity Solo Buds+ ve Nokia Go Earbuds+ ortaya çıktı

Gövde görünüşe göre, farklı görevleri gerçekleştirmek için kullanılabilen çok işlevli düğmelere sahipken, sadece bir dokunuşla çağrıları çalabilir/duraklatabilir, cevaplayabilir ve reddedebilir özellikte. Düğmesi ile birçok işlevi yerine getirebiliyorsunuz; uzun süre basmak, hızlı görevleri gerçekleştirmek için sesli asistanı değiştirme özelliğine sahip.

NOKIA'NİN YENİ KULAKLIKLARI NELER SUNUYOR?

Kulaklık ayrıca cihazın eşleştirme ve pil durumunu gösteren bir gösterge ışığına sahip, ayrıca şarj için bir USB Type-C bağlantı noktasına sahip olduğu görülüyor.

Nokia Go Earbuds+ ise Apple AirPods Pro’dan ilham almış gibi görünüyor. Şemalara göre bunlar AirPods Pro ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Kulaklıklar, ince gövdeli bir kulak içi tasarımı ile geliyor ve Clarity Solo Buds+’a benzer dokunmatik kontrollere de sahip. İlginç bir şekilde, Go Earbuds+, bir ses kontrolüne de sahiptir.

Hem Nokia Clarity Solo Buds+ hem de Nokia Go Earbuds+, küçükten büyüğe farklı boyutta kulak uçlarıyla birlikte gelecek. Bunlar zaten FCC listesinde olduğundan, Nokia’nın bunları yakında duyurmasını bekleyebiliriz.

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