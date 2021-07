Nokia'dan HarmonyOS tabanlı telefonlar mı geliyor? Huawei'den açıklama geldi

HarmonyOS işletim sistemini geliştiren Huawei ve akıllı telefon üretimine geri dönüş yapan Nokia, sektörde önemli yere sahipler. Huawei ise HarmonyOS 2.0 işletim sistemini henüz geçtiğimiz günlerde duyurdu ve sektörde üçüncü bir mobil işletim sisteminin benimsenmesinin önünü açtı. Ancak HarmonyOS işletim sistemini benimseyecek ve akıllı telefonlarında kullanacak başka bir üreticinin olup olabileceğinden emin değildik. Yeni bir söylenti ise HarmonyOS işletim sistemine sıcak bakan bir üretici olduğunu söylüyor; Nokia.

Nokia'nın bu yıl içinde Nokia X60 serisini piyasaya süreceği yönünde bir iddia ortaya atıldı. Biliyoruz, Nokia'nın yeni bir akıllı telefon serisini tüketicilere sunması hiç de ilginç değil. Fakat iddialara göre bu serideki akıllı telefonları ilginç kılan şey, modellerin HarmonyOS ile kutularından çıkacak olması.

İlk olarak Tayvan medyasında ortaya çıkan söylentiye bakılırsa, seri Nokia X60 ve X60 Pro oluşacak. Nokia X60 modellerinin kavisli ekran, 6.000 mAh ve 200 MP ana kamera gibi özellikleri sahip olması bekleniyor.

Nokia X60 serisi hakkındaki bu söylentinin gerçekliği bilinmediğini, ancak doğru olma ihtimalinin olduğunu söylemiştik. Huawei'den ise konu hakkında bir açıklama geldi ve iddianın akıbeti belli oldu.

Global Times'a göre Huawei, söylentileri reddetti.

Huawei has denied media reports saying that #Nokia’s new handsets will use its #HarmonyOS and said the news are “false”,the company informed the Global Times on Wednesday. pic.twitter.com/xs3dKh3kj2