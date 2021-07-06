Nokia'dan 5G'li yeni telefon geliyor! Tarih verildi

Nokia çok kısa bir süre önce HarmonyOS tabanlı akıllı telefonlar üreteceği iddiası ile gündemdeydi. Fakat bu iddia, yalanlandı ve Nokia'nın Android ile yola devam edeceği bilgisi verildi. Şimdi ise yeni bir bilgi var. Bu bilgi HMD Global'in üst düzey yetkilisinden geldiği için oldukça sağlam temellere dayanıyor.

İŞTE NOKIA'NIN YENİ TELEFONU İÇİN VERİLEN TARİH

HMD Global'in üst düzey yetkilisi Yucheng Zhang, Nokia'nın yeni 5G'li telefonu için tarih verdi. Zhang, Weibo'da, şirketin 5G akıllı telefonunu 11 Kasım'a kadar piyasaya sürebileceğini söyledi.

Nokia'nın yeni telefonunun özelliklerini gösteren kesin bilgiler henüz yok. Ancak yakında daha fazla bilgi gelmesi muhtemel.

