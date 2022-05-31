Norovirüs nedir, öldürür mü? Norovirüs belirtileri neler ve nasıl bulaşır?

Son yıllarda Norovirüs vakalarının çoğalmasının ardından noravirüs hakkındaki detaylar araştırılıyor. Norovirüs hem çocuklarda hem yetişkinlerde görülebiliyor. Peki Norovirüs nedir, öldürür mü?

NOROVİRÜS NEDİR?

Norovirüs hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen bir virüs grubu olarak biliniyor. Özellikle okul kaynaklı salgınlar ile ortaya çıkan bu hastalık, önce çocuğa sonra diğer aile bireylerine bulaşıyor. Norovirüs, en çok yaz aylarında yaşanıyor ve mide ve bağırsaklarda görülüyor.

NOROVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Norovirüsün belirtileri de merak ediliyor. İlk belirtisi karın ağrısı olan Norovirüs'te, karın ağrısına kusma ve mide bulantısı da eşlik edebiliyor. İlerleyen saatlerde genellikle ishal ortaya çıkıyor. Norovirüsü belirtilerine ateş, halsizlik, karında kramplar ve bağ ağrısı eşlik edebiliyor.

NOROVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Norovirüs kolay bulaşması sebebiyle hızla salgına dönüşebiliyor. Norovirüs, dışkı ve kusmuk ile bulaşır. Söz konusu hastalık kişiden doğrudan bulaşabileceği gibi kontamine yüzeylere dokunulması ve dokunulan elin ağza götürülmesi ile de bulaşabiliyor.

Norovirüs kabuklu deniz ürünleri tüketimi sonrasında da görülebiliyor. Norovirüs soğuğa dayanıklı bir virüs ailesi olduğundan özellikle dondurulmuş gıdaların tüketimi noravirüse sebep olabilmekte. Salgınlar ise genellikle okul, otel ve restoranlarda ortaya çıkmakta.

NOROVİRÜS TEDAVİSİ

Norovirüs tedavisinde ise genelde antibiyotik kullanılmaz. Norovirüs tedavisinde sıvı kaybı giderilmelidir. Noravirüs tedavisinde bağırsak florasını yenileyen probiyotik desteğinden yardım alınabilir. Noravirüs semptomlarını hafifletmek için bol sıvı tüketilmeli, dinlenilmeli ve ayrıca hazmı kolay besinler tüketilmelidir.



