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Sosyal medya bu ilişki itirafını konuşuyor! "Kocam, ben ve kocamın sevgilisi çok iyi bir takımız"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.12.2024 12:36
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Leanne Yau isimli bir sosyal medya kullanıcısının kocasıyla yaşadığı ilişkiye dair yaptığı itiraf kısa sürede gündem yarattı. Eşinin bir sevgilisi olduğunu ve birlikte Noel'i geçirmek için heyecanlı olduğunu dile getiren Yau, "Kocam, ben ve kocamın sevgilisi çok iyi bir takımız. Biz onun sevgilisiyle romantik bir ilişki içinde değiliz ama çok iyi arkadaşız" dedi.

Sosyal medya bu ilişki itirafını konuşuyor! "Kocam, ben ve kocamın sevgilisi çok iyi bir takımız"

TikTok'tan yaptığı paylaşımında Leanne Yau isimli bir sosyal medya kullanıcı eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığını ve kendisinin bu durumu bildiğini söyledi. Üstelik üçü birlikte eşinin ailesine Noel yemeğine gideceklerini anlatan Yau bu durum için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Eşinin ailesinin ilk kez sevgilisiyle tanışacağını söyleyen Yau, "Umarım onu severler" dedi.

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Sosyal medyadan merak edilen soruları yanıtlayan Yau, ilişkilerinin özel anları olduğunu ve kesinlikle eşinin sevgilisiyle duygusal anlamda bir bağları olmadığını aksine çok yakın arkadaş olduklarını ifade etti. Ancak Yau'nun açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu gerçekten çok yorucu. Bunu asla yapamam" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu nasıl kabul ettiğini anlamıyorum" diye konuştu.

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sosyal medya tiktok ilişki sorunları
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