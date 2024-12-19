Sosyal medya bu ilişki itirafını konuşuyor! "Kocam, ben ve kocamın sevgilisi çok iyi bir takımız"

TikTok'tan yaptığı paylaşımında Leanne Yau isimli bir sosyal medya kullanıcı eşinin başka bir kadınla ilişki yaşadığını ve kendisinin bu durumu bildiğini söyledi. Üstelik üçü birlikte eşinin ailesine Noel yemeğine gideceklerini anlatan Yau bu durum için heyecanlı olduğunu dile getirdi. Eşinin ailesinin ilk kez sevgilisiyle tanışacağını söyleyen Yau, "Umarım onu severler" dedi.

Sosyal medyadan merak edilen soruları yanıtlayan Yau, ilişkilerinin özel anları olduğunu ve kesinlikle eşinin sevgilisiyle duygusal anlamda bir bağları olmadığını aksine çok yakın arkadaş olduklarını ifade etti. Ancak Yau'nun açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu gerçekten çok yorucu. Bunu asla yapamam" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu nasıl kabul ettiğini anlamıyorum" diye konuştu.