Yaşayan Nostradamus Athos Salome'un 2025 kehanetleri gündem yarattı! "Eşi benzeri görülmemiş" diyerek tanımladı

MYNET|DIŞ HABERLER Koronavirüs, Kraliçe'nin ölümü ve Rusya-Ukrayna savaşını önceden tahmin eden Brezilyalı kahin Athos Salome, 2025 yılı kehanetleriyle sosyal medyada şaşkınlık yarattı. Salome, Daily Star'a yaptığı açıklamada, "2025, yetkililerin ET'nin varlığını resmen ilan etmeye, Mars'ta mikrobiyal yaşam veya daha karmaşık medeniyetlerin varlığına dair kanıtlar sunmaya başlayacağı zaman olacak. ABD, Rusya ve Çin gibi bazı hükümetler, küresel bir karışıklığa yol açmak amacıyla bilgileri gizlerken stratejik bir sessizlik sergileyecekler" ifadelerini kullandı.

Dünya dışı varlıkların kabul edilmesiyle birlikte ruhsal bir devrime işaret eden Salome, "Tüm dinler ve felsefi sistemler, bu yeni durumla başa çıkmak zorunda kalacakları eşi benzeri görülmemiş bir konumda olacaklar" dedi.