Notebook ya da laptoplarınıza zarar gelmemesi için mutlaka kullanmanız gereken ürün önerileri

Günümüzün ekonomik koşullarında yeni bir laptop ve notebook almak pek kolay değil. Hâliyle pek çok kişi bilgisayarını uzun bir süre boyunca verimli şekilde kullanmanın yollarını arıyor. Neyse ki tam da bu amaca hizmet eden bazı ürünler var. Bilgisayarınızı ısınmaya, darbelere ve sıvı dökülmelerine karşı korumak istiyorsanız bir araya getirdiğimiz birbirinden işlevsel ürünleri incelemelisiniz.

1. Isınma sorununa pratik çözüm: Mupa Termal Ped

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Laptop ve notebookların en büyük sorunları arasında ısınma problemi bulunuyor. Isınan bilgisayar ise daha verimsiz çalışmaya başlıyor. Neyse ki işlemcinin ve diğer önemli parçaların ısınmasını engellemek için termal pedleri kullanabilirsiniz. Mupa Termal Ped ısıdan dolayı kapanan veya mavi ekran uyarısı veren bilgisayarlar için kesin çözüm sunar. Ürünün yüksek yoğunluklu materyali, ısı transferini hızlandırarak soğumayı kolaylaştırır.

2. Basit ama etkili bir yöntem: Versatile VRC-D17 4 Fan Notebook Soğutucu

Bilgisayarın ömrünü kısaltan ve performansını düşüren ısınma sorununu çözmek için kullanabileceğiniz bir diğer ürün türü soğutucu fanlar. Versatile VRC-D17 4 Fan Notebook Soğutucu, üzerinde yer alan dört adet fan ile laptop içerisindeki sıcak havanın dağılmasını sağlar. Böylelikle bilgisayarınızın hem performansı artar hem ömrü uzar. Aynı zamanda ergonomik bir pozisyonda oturabilmek için ürünü laptop standı olarak da kullanabilirsiniz.

3. Etkisine inanamayacağınız bir ürün: Wipaste C2 4GR 6 W/M-K Yüksek Performanslı Alman Termal Macun

Termal macunlar, termal pedlerden farklı olarak daha küçük alanlarda uygulanabilmesi ve yayılarak minik boşlukları dahi doldurmasıyla etkili bir soğutma sağlar. Wipaste C2 4GR 6 W/M-K Yüksek Performanslı Alman Termal Macun, sürme aparatı ve temizleme sıvısıyla set olarak gönderilir. Bu set sayesinde bilgisayarınızın ısınma problemini çözebilirsiniz.

4. En önemli parçayı koruyalım: Wontis Macbook Pro 16" A+ Uyumlu Premium Laptop Ekran Koruyucu

Dizüstü bilgisayarlarda en önemli parçalardan biri ekran. Üstelik ekranların özellikleri, onları çok daha pahalı ve maliyetli parçalar hâline getiriyor.Wontis Macbook Pro 16" A+ Uyumlu Premium Laptop Ekran Koruyucu, dizüstü bilgisayarınızın ekranını dış darbelerden korur ve ömrünün uzamasına yardımcı olur. Ultra ince esnek nanodan üretilen koruyucu, dokunmatik ekranların hassasiyetini etkilemez.

5. "İyi ki almışım." diyeceksiniz: Lenovo Dizüstü Bilgisayar Çantası

Laptopların ömrünü uzatmanın bir diğer yolu ise onları koruyucu bir çantanın içinde taşımak. Lenovo Dizüstü Bilgisayar Çantası, modern yaşama uyum sağlayan tasarımıyla en çok beğenilen çantalardan biri. 15.6 inçe kadar olan laptoplar için kullanılabilen çanta, bilgisayarınızı dış darbelerden koruyacağı gibi su geçirmez yapısıyla yağmurlu havalarda da tercih edilebilir.

6. Klasik bir model arayanlara: Classone 15.6 inç BND304 Eko Serisi Notebook El Çantası

Kimileri iş gereği sırt çantaları yerine klasik modelleri tercih edebiliyor. Sizin de tercihiniz klasik modellerden yanaysa Classone 15.6 inç BND304 Eko Serisi Notebook El Çantası'na bir şans vermelisiniz. Bilgisayarınızı dış darbelerden koruyan ürün, şık görünümüyle de beğeni kazanıyor. Omuz askısı sayesinde kolayca taşınıyor. Ayrıca bilgisayar aksesuarlarını rahatça taşıyabilmeniz için ekstra gözü de bulunuyor.

7. Klavyenizi koruma altına alın: Sekiz8 Notebook Laptop Klavye Koruyucu Silikon

Kapalı bir kutu gibi olan laptopların dış etmenlere karşı en zayıf noktası klavye tuşları arasında yer alan boşluklar. Klavyenin üzerine yerleştirilen Sekiz8 Notebook Laptop Klavye Koruyucu Silikon, 15,6 inç boyutundaki bilgisayar ile uyumlu olarak üretilir. Klavyenin sıvı, toz ve yemek kırıntısı gibi etkenler sebebiyle kirlenmesini önler. Bu sayede bilgisayarınızın ömrünü uzatabilirsiniz.

8. Isınma sorununa yenilikçi çözüm: Netum Coolcold Ayarlanabilir Vakumlu Gaming Laptop Soğutucu Fanı

Isınma sorununa yenilikçi bir çözüm arıyorsanız Netum Coolcold Ayarlanabilir Vakumlu Gaming Laptop Soğutucu Fanı incelemenizde fayda var. Geleneksel soğutuculardan farklı olarak direkt laptopun fan çıkışına yerleştirilen ürün, bilgisayarın içinde yer alan sıcak havayı emiyor ve hızla dışarı gönderiyor. Bu sayede işlemci ve RAM gibi parçalar hızla soğuyarak yüksek performanslı olarak çalışabiliyor.

9. Bilgisayarını kozmetik kusurlardan korumak isteyenlere: Sanatçı Resimleri-57 Notebook Sticker

Sanatçı Resimleri-57 Notebook Sticker sayesinde bilgisayarınızı çiziklerden, darbelerden ve istenmeyen kozmetik kusurlardan korumanız mümkün. Ürünü yeni bilgisayarınızı korumak için kullanabileceğiniz gibi eski bilgisayarlarınızı kaplamak için de tercih edebilirsiniz. Böylelikle bilgisayarın kozmetik kusurlarını kapatabilir, yeni gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Suya ve neme karşı dayanıklı ürünü kolayca yapıştırabileceğinizi de belirtelim!

10. Klavyenizi temiz tutmak çok kolay: OXO Good Grips Dizüstü Bilgisayar Temizleme Fırçası

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Dizüstü bilgisayarınızın ömrünü uzatmanın en güzel yollarından biri tabii ki onu temiz tutmak. Tam da bu noktada tercihinizi OXO Good Grips Dizüstü Bilgisayar Temizleme Fırçası'ndan yana kullanabilirsiniz. Ürünün yumuşak fırçasını bilgisayarınızın ekranını, ince uçlu fırçasını klavyenizi temizlemek için tercih edebilirsiniz. Ürünle sadece bilgisayarınızı değil, akıllı telefonunuzu da temizleyebilirsiniz.