Nur Fettahoğlu: Anne olduktan sonra boyut değiştirdim

Nur Fettahoğlu, Hello! dergisinin yeni sayısına röportajda Kızı Elisa Güzin’i 2016 yılında dünyaya getirdikten sonra hayatında nelerin değiştiği sorusunu şöyle yanıtladı:

“Boyut değiştirdim diyebilirim. Önceden anda yaşıyordum, şimdi planlı, bir ve birden çok adım öteden gelen tehlike ve olumlamalara odaklanan bir yaklaşımım var. Sevme şeklim bütünüyle değişti; daha güçlü, daha sağlam, daha derinden seviyorum. Onunla büyüdüm ve tamamlandım, kendi içimde, derindeki Nur’a kavuştum.”

Nur Fettahoğlu, röportajında aşk hakkında da konuştu:

“Aşk olmasa bu dünya epey sıkıcı bir yer olurdu. Umarım hayatımızdan hiç çıkmaz, aşkla gelen heyecan ve tutku. Midede kelebeklerin uçuşması, kalbin saniyede milyon kez atması, yanakların kızarması, koşarcasına yürümek... Bunlar ve daha fazlası, yaşama heyecan katıyor.”



