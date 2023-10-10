Nur Sürer'den günler sonra Farah Zeynep Abdullah'a tepki! "Kimsenin haddine değil..."

Yazar Murathan Mungan, Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümü nedeniyle sosyal medyada "Yılmaz Güney'in ölümünün 37'nci yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" ifadelerini kullanmıştı.

Farah Zeynep Abdullah ise, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" yazarak gündem olmuştu.

"KIRILDIM AÇIKLAMALARA"

Nur Sürer, geçtiğimiz günlerde Farah Zeynep Abdullah'ın sözlerine tepki gösterdi. Milliyet'te yer alan habere göre; Sürer, "Beni o hiç ilgilendirmiyor, hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Kimsenin haddi değil Yılmaz'la ilgili konuşmak. Yılmaz Güney bu sinemanın kilometre taşıdır. Onun yaptığı şu kadar şeyi yapsınlar ondan sonra konuşsunlar. Yılmaz Güney bizim; yani sinemacıların kırmızı çizgisidir. Kırıldım tabii açıklamalara" dedi.

