Nuray Karpuzcu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte araştırmacı yazar Nuray Karpuzcu biyografisi...

Yaşam koçu olarak çalışmalarını devam ettiren ve 2014 senesinde yaşamını yitiren merhum Dr. Aidin Salih’in öğrencilerinden biri olan Nuray Karpuzcu bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olacak. Peki Nuray Karpuzcu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

NURAY KARPUZCU KİMDİR?

Aslen Kahramanmaraş Göksun İlçesi, Kuzutepe Köyü nüfusuna kayıtlı olan Nuray Karpuzcu, alanında en iyi eğitimleri almış ve uzman olmuştur. Gerçek Tıp kitabı ile İslam Tıbbının sembollerinden 2014 senesinde yaşamını yitiren merhum Dr. Aidin Salih’in öğrencilerindendir. Günümüzde milletvekilleri, holding patronları, devlet saraylarında pek çok önemli insana tedavi programları uyguladığı bilinmektedir.

15 sene kadar uzun bir süre yoğun bakım hemşireliği yapmıştır. Sonrasında kupa terapisi öğrenmeye karar vermiş ve İngiltere’den gelen uzman doktorlardan çeşitli eğitimler almıştır. Kupa terapisinin mutlaka bir hekim ya da sağlık personelince uygulanması gerektiğini belirten Nuray Karpuzcu, bu nedenle kupa terapisinin yasal düzenleme ile hastanelere ve kliniklere girmesinden yanadır.