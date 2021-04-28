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Nuray Karpuzcu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte araştırmacı yazar Nuray Karpuzcu biyografisi...

28.04.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek Tıp kitabı ile İslam Tıbbının sembollerinden 2014 senesinde yaşamını yitiren merhum Dr. Aidin Salih’in öğrencilerinden olan Nuray Karpuzcu bugün 28 Nisan'da Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki Nuray Karpuzcu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte araştırmacı yazar Nuray Karpuzcu biyografisi...

Nuray Karpuzcu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte araştırmacı yazar Nuray Karpuzcu biyografisi...

Yaşam koçu olarak çalışmalarını devam ettiren ve 2014 senesinde yaşamını yitiren merhum Dr. Aidin Salih’in öğrencilerinden biri olan Nuray Karpuzcu bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olacak. Peki Nuray Karpuzcu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

NURAY KARPUZCU KİMDİR?

Aslen Kahramanmaraş Göksun İlçesi, Kuzutepe Köyü nüfusuna kayıtlı olan Nuray Karpuzcu, alanında en iyi eğitimleri almış ve uzman olmuştur. Gerçek Tıp kitabı ile İslam Tıbbının sembollerinden 2014 senesinde yaşamını yitiren merhum Dr. Aidin Salih’in öğrencilerindendir. Günümüzde milletvekilleri, holding patronları, devlet saraylarında pek çok önemli insana tedavi programları uyguladığı bilinmektedir.

15 sene kadar uzun bir süre yoğun bakım hemşireliği yapmıştır. Sonrasında kupa terapisi öğrenmeye karar vermiş ve İngiltere’den gelen uzman doktorlardan çeşitli eğitimler almıştır. Kupa terapisinin mutlaka bir hekim ya da sağlık personelince uygulanması gerektiğini belirten Nuray Karpuzcu, bu nedenle kupa terapisinin yasal düzenleme ile hastanelere ve kliniklere girmesinden yanadır.

Araştırmacı yazar, sağlıklı yaşam koçu olarak çalışmalarını devam ettiren Nuray Karpuzcu, Kupa Terapi (Hacamat) ve Öteki Sağlık isimli kitapların altına imzasını atmıştır. Üçüncü kitabının da müjdesini vermiş olan Karpuzcu, çok yakında okur severler ile buluşturacağını açıklanmıştır. Ayrıca günümüzde pek çok televizyon programına katılarak bilgilerini tüm vatandaşlar ile paylaşmakta ve hizmetlerini sürdürmektedir. Daha önce TRT 1’de Pelin Çift’in sunmuş olduğu TRT1 İyi Fikir programına katılmıştır. Programda Peygamber Efendimizin hastalara ısrarla tavsiye ettiği Telbine çorbası ve çok merak edilen Reyhan Şerbetini anlatmıştır. Yaşı, doğum tarihi ve medeni durumu gibi bilgileri bilinmemektedir. Karpuzcu, yaşantısını İstanbul’da sürdürmektedir.

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