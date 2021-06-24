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Nürburgring Nordschleife'de Porsche Cayenne rekoru

24.06.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Porsche Cayenne model ailesine dahil olmak için gün sayan Performans Cayenne, zorlu Nürburgring Nordschleife pistini 7:38.925 dakikada tamamlayarak SUV kategorisinde yeni bir rekora imza attı.

Nürburgring Nordschleife'de Porsche Cayenne rekoru

Önümüzdeki günlerde Porsche Cayenne SUV model ailesine dahil olacak ve serinin yeni performans modeli olacak Performans Cayenne, potansiyelini Nürburgring’de sergiledi. Test pilotu Lars Kern’in kullandığı ve henüz lansmanı gerçekleştirilmediği için kamufle edilmiş olarak piste çıkan Performans Cayenne, efsanevi Nürburgring Nordschleife'de 20.832 kilometrelik bir tam turu sadece 7:38.925 dakikada tamamladı. Nürburgring GmbH'nin resmi sıralamasına giren tur süresi, noter tarafından da onaylanarak 'SUV, arazi aracı’ kategorisinde yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

Porsche rekor

Modelin gelişim sürecinde de yer alan Lars Kern, rekorla ilgili olarak şunları söyledi:

“Cayenne’in içine oturduğunuzda, Nordschleife pistinin ilk birkaç metresinde, gerçekten geniş bir SUV içinde olduğunuzdan emin olmak için aracın arkasına dönüp bakma ihtiyacı hissediyorsunuz. Yüksek direksiyon hassasiyeti ve kararlı arka aks, Hatzenbach bölümünde bana fazlasıyla güven verdi. Hohe Acht ve Eiskurve arasındaki gibi hızlı virajlarda çok hızlı yön değiştirdi, yalpalama ve savrulma eğilimi göstermedi. Normalde Pflanzgarten I ve II tepelerinde tekerlekler yerden kesilir, ancak bu bölümler Cayenne'de yumuşak ve sessiz hissedildi. Çok fazla tekerlek hareketi olmasına rağmen gövdenin sağlam ve kontrollü olduğu görüldü. Güç aktarma organları gerçekten güçlü bir izlenim bırakıyor. Mükemmel vites değiştirmenin yanı sıra her durumda motora güç sağlıyor."

TİPİK CAYENNE MODELİNE ÖZGÜ HER ALANDA BAŞARILI BİR OTOMOBİL

Cayenne modelinin geliştirilmesi sırasında, mükemmel arazi performansına odaklandıklarını söyleyen Cayenne Ürün Grubu Başkan Yarımcısı Stefan Weckbach ise “Rekor kıran modelimiz, maksimum dikey ve yanal dinamikler için daha sistematik olarak tasarlanmış olsa da, Cayenne Turbo Coupé modelini temel alıyor. Nordschleife'deki rekor süresi, yeni performans SUV modelimizin dinamik yeteneklerini doğruluyor. Dahası, aynı zamanda yüksek derecede sürüş konforu ve günlük kullanım sağlayan tipik Cayenne, her alanda başarılı bir otomobil “dedi. Lars Kern‘in Nordschleife'deki rekor turu, 14 Haziran 2021'de 23 santigrat derece dış sıcaklık ve 46 santigrat derece pist sıcaklığında, bitiş çizgisini 7:38.925 dakika sonra geçerek saat 11:31 itibarıyla kayıtlara geçti.

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Rekor sahibi Cayenne, bir yarış koltuğu ve güvenlik kafesiyle donatıldı. Rekoru tescil eden noter ayrıca, hafif kamufle edilmiş SUV modelin seri üretim durumunu ve kısa bir süre sonra dünya prömiyerini yapacağını da doğruladı. Rekor tur için kullanılan performans lastikleri, yeni Cayenne modeli için özel olarak geliştirilen ve standart olarak sunulacak 22 inç Pirelli P Zero Corsas lastikleriydi.

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porsche
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