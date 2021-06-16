Yeni Porsche 911 GT3 Touring resmen tanıtıldı!

Porsche'nin otomobil portföyüne baktığınızda güçlü özelliklere sahip birçok model sayabilirsiniz. Bu modellerden birinin adını ise biz verelim; Porsche 911 GT3. 510 beygir güç üretebilen bu otomobil, artık Porsche 911 GT3 Touring adını taşıyan daha sade bir versiyonla karşımızda.

İŞTE PORSCHE 911 GT3 TOURING'İN TASARIMI

Porsche 911 GT3 Touring versiyonunda 911 GT3'te bulunan sabit arka kanat yok. Bu da otomobilin GT3 ile arasındaki en göze çarpan farkı oluşturuyor. Touring paketinde yüksek hızlarda gerekli olan yere basma kuvveti, otomatik olarak uzayan arka spoyler ile sağlanıyor.

Otomobil gücünü ise GT3'te yer alan 4.0 litrelik atmosferik motordan alıyor. Bu motor 510 beygir güç ve 470 Nm tork üretebiliyor. GT3 Touring, 3.7 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Daha geniş bir gövdeye, daha büyük tekerleklere ve ek teknik özelliklere rağmen, yeni GT3'ün ağırlığı öncekiyle aynı seviyede.

Touring paketli 911 GT3, iç mekanda da klasik bir spor otomobilin atmosferini sunuyor. Otomobilin direksiyon simidi, vites/vites kolu, orta konsol, kapı panellerindeki kolçaklar ve kapı kolları siyah deri ile kaplanmış durumda.