MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nurgül Yeşilçay'dan temizlik yaparken kas çalıştırma tüyoları!

Nurgül Yeşilçay'dan temizlik yaparken kas çalıştırma tüyoları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 01:32 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, karantina günlerinde evinden dışarıya adım atmıyor. Ev temizliğine önem veren Yeşilçay çektiği videoyla temizlik yaparken kas çalıştırma tüyolarını takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evde geçirmeye devam ediyor. Kendini ev temizliğine veren Nurgül Yeşilçay, paylaştığı videoyla temizlik yaparken kas çalıştırma tüyolarını anlattı.

Untitled-13

Nurgül Yeşilçay süpürge ve fırça ile çekilen fotoğraflarını ise "Merhaba spora gönül vermiş dostlarım. Bugünkü sporumuzu bu iki aletimizle yapacağız. Bel, kol, popo ve bacak kaslarını bir arada çalıştıran iki süper alet. Şu püsküllü olanın tasarımı hatalı, fazla oynar başlık, silinecek yeri tutturması zor falan ama bir ütü kadar sıkıcı olmadığı için bugünler için uygun olduğunu düşünüyorum. Hani bu süreç sonrası dijital dünyaya geçiş yapıyorduk. Oklavayla, süpürgeyle mi geçiyorum ben dijitale" notuyla paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Büşra Pekin'in karantina halleri! "Senin karakterin hangisi?"Büşra Pekin'in karantina halleri! "Senin karakterin hangisi?"
'Alkol kullanmam orucumu tutarım' 'Alkol kullanmam orucumu tutarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nurgül yeşilçay, koronavirüs, karantina,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında garip dans!

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında garip dans!

Survivor adasında orman yangını çıktı! Murat Ceylan: Survivor tarihinde ilk defa şahit oluyoruz

Survivor adasında yangın çıktı!

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor açık arttırma oyununda müthiş geri dönüş!

Survivor'da müthiş geri dönüş!

Büşra Pekin'in karantina halleri! "Senin karakterin hangisi?"

Büşra Pekin'in karantina halleri!

Hande Erçel'in yeğeniyle fotoğraflarına beğeni yağdı

Hande Erçel'in paylaşımına beğeni yağdı

Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da takımlar değişiyor

Survivor'da büyük değişiklik! Acun açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.