Nurgül Yeşilçay'dan temizlik yaparken kas çalıştırma tüyoları!

Oyuncu Nurgül Yeşilçay koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evde geçirmeye devam ediyor. Kendini ev temizliğine veren Nurgül Yeşilçay, paylaştığı videoyla temizlik yaparken kas çalıştırma tüyolarını anlattı.

Nurgül Yeşilçay süpürge ve fırça ile çekilen fotoğraflarını ise "Merhaba spora gönül vermiş dostlarım. Bugünkü sporumuzu bu iki aletimizle yapacağız. Bel, kol, popo ve bacak kaslarını bir arada çalıştıran iki süper alet. Şu püsküllü olanın tasarımı hatalı, fazla oynar başlık, silinecek yeri tutturması zor falan ama bir ütü kadar sıkıcı olmadığı için bugünler için uygun olduğunu düşünüyorum. Hani bu süreç sonrası dijital dünyaya geçiş yapıyorduk. Oklavayla, süpürgeyle mi geçiyorum ben dijitale" notuyla paylaştı.

