HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Nvidia'dan Cyberpunk 2077'ye özel müjde! Sınırlı sayıda...

Nvidia'dan Cyberpunk 2077'ye özel müjde! Sınırlı sayıda...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.02.2020 17:06 | Son Güncelleme

Nvidia, Cyberpunk 2077'yi bekleyenleri sevindirecek haberi verdi. Nvidia, Cyberpunk 2077'ye özel ekran kartları tasarlayacağını Twitter üzerinden oldukça hoş bir tweet'leşmeyle birlikte duyurdu. Fakat GeForce RTX 20 olacağını tahmin edilen ekran kartlarına sahip olmak için satışa günü itibariyle elinizi çabuk tutmanız gerekebilir.

Nvidia'dan Cyberpunk 2077'ye özel müjde! Sınırlı sayıda...

Cyberpunk 2077 duyurulduğundan bu yana aylar geçti. Duyurulduğu günden bu yana büyük bir heyecan ile beklenilen ve insanların ilgisini bir hayli çeken oyun, sadece insanların da değil firmaların da ilgisini çekmeye başardı. Bu firmalardan birisi, ürettiği son nesil ekran kartları ile kusursuza yakın bir oyun deneyimi sunmayı hedefleyen Nvidia'dan başkası değildi.

NVİDİA İLE CYBERPUNK 2077 TWEET'LEŞTİ MÜJDE GELDİ

Nvidia resmi Twitter hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Cyberpunk 2077'nin resmi Twitter hesabı da tıpkı Nvidia gibi Twitter'da pek aktif. Bu iki hesap, geçtiğimiz günlerde ilginç bir mention'laşmaya imza attı. Cyberpunk 2077 resmi Twitter hesabı, Nvidia resmi Twitter hesabına Cyberpunk 2077 için özel ve sınırlı sayıda bir tasarım yapıp yapmayacaklarını sordu. Nvidia'dan ise cevap gecikmedi. Nvidia ise bir emoji ile Cyberpunk 2077'nin tweet'ini cevapladı. Ancak Cyberpunk 2077 hesabı yine rahat durmadı ve ''Hadi bize bunu düşünmediğini söyleme'' diye bir tweet daha attı. Nvidia bunun üzerine bulanıklaştırılmış bir ekran kartı görüntüsü paylaştı ve üzerine ''Ayrılmayın...'' notunu düştü. Bu ilginç mention'laşma, Nvidia'nın Cyberpunk 2077'ye özel tasarlanmış bir ekran kartı üreteceğinin müjdesi oldu.

Nvidia-Cyberpunk 2077 twitter

NVİDİA GEFORCE RTX 20 CYBERPUNK 2077 EDİTİON ARTIK GERÇEK OLMAYA ÇOK YAKIN

Cyberpunk 2077 için tasarlanacak ekran kartı için henüz Nvidia tarafından başka bir açıklama yapılmadı. Fakat ekran kartının, GeForce RTX 20 serisi ekran kartlarından birini Cyberpunk 2077 Edition olarak duyuracağı, stok durumunun ise sınırlı sayıda tutulacağı öngörülüyor. Yani, oyuna özel üretilmiş bir Nvidia ekran kartı almak isterseniz çok hızlı olmanız gerekecek.

Nvidia CyberPunk 2077

Nvidia'dan yakın bir zamanda konuyla alakalı detayları açıklaması bekleniyor. Tabi Nvidia bu açıklamayı yine ilginç bir tweet ile de duyurabilir. Zira bu mention'laşma oyun severlerin oldukça hoşuna gitmişe benziyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NVIDIA CyberPunk 2077 Geforce RTX 20 ekran kartı Twitter

En Çok Okunan Haberler

Kadir Şeker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kadir Şeker'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sesi titreyerek anlattı! 'Tuvalette hortumla dövdü'

Sesi titreyerek anlattı! 'Tuvalette hortumla dövdü'

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar etti

Güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar etti

4 bankaya ceza

4 bankaya ceza

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

General Mobile'ın unutulan telefonu sonunda satışa çıktı!

General Mobile'ın unutulan telefonu sonunda satışa çıktı!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple Watch gibi ama değil: OPPO'nun ilk akıllı saati ilginç detaylarla ortaya çıktı

OPPO'nun ilk akıllı saati ilginç detaylarla ortaya çıktı

Realme'nin yeni akıllı telefonunun en önemli özelliği: Fiyatı!

Realme'nin yeni akıllı telefonunun en önemli özelliği: Fiyatı!

Nokia'dan çeyrek altından daha ucuza telefon: Nokia TA-1212

Nokia'dan çeyrek altından ucuza telefon hamlesi!

Mi Note 10'a kardeş geldi: Xiaomi Mi Note 10 Pro Türkiye'de! İşte fiyatı...

Mi Note 10'a kardeş geldi: Xiaomi Mi Note 10 Pro Türkiye'de!

Uçakların bıraktığı kontreyl izleri geleceğimizi kurtarabilir! Bakın nasıl...

Gökyüzündeki büyük tehlike

2020 Aston Martin Vantage Roadster sadece asfaltta hızlı değil!

2020 Aston Martin Vantage Roadster sadece asfaltta hızlı değil!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.