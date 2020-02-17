Nvidia'dan Cyberpunk 2077'ye özel müjde! Sınırlı sayıda...

Cyberpunk 2077 duyurulduğundan bu yana aylar geçti. Duyurulduğu günden bu yana büyük bir heyecan ile beklenilen ve insanların ilgisini bir hayli çeken oyun, sadece insanların da değil firmaların da ilgisini çekmeye başardı. Bu firmalardan birisi, ürettiği son nesil ekran kartları ile kusursuza yakın bir oyun deneyimi sunmayı hedefleyen Nvidia'dan başkası değildi.

NVİDİA İLE CYBERPUNK 2077 TWEET'LEŞTİ MÜJDE GELDİ

Nvidia resmi Twitter hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Cyberpunk 2077'nin resmi Twitter hesabı da tıpkı Nvidia gibi Twitter'da pek aktif. Bu iki hesap, geçtiğimiz günlerde ilginç bir mention'laşmaya imza attı. Cyberpunk 2077 resmi Twitter hesabı, Nvidia resmi Twitter hesabına Cyberpunk 2077 için özel ve sınırlı sayıda bir tasarım yapıp yapmayacaklarını sordu. Nvidia'dan ise cevap gecikmedi. Nvidia ise bir emoji ile Cyberpunk 2077'nin tweet'ini cevapladı. Ancak Cyberpunk 2077 hesabı yine rahat durmadı ve ''Hadi bize bunu düşünmediğini söyleme'' diye bir tweet daha attı. Nvidia bunun üzerine bulanıklaştırılmış bir ekran kartı görüntüsü paylaştı ve üzerine ''Ayrılmayın...'' notunu düştü. Bu ilginç mention'laşma, Nvidia'nın Cyberpunk 2077'ye özel tasarlanmış bir ekran kartı üreteceğinin müjdesi oldu.