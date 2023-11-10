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  4. O ailelerin haysiyetini sorgulamıştı! Kız çocuklarıyla ilgili tepki çeken açıklamaya Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler 'Amacı çok net! Bir sıkıntı vardır'

O ailelerin haysiyetini sorgulamıştı! Kız çocuklarıyla ilgili tepki çeken açıklamaya Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler 'Amacı çok net! Bir sıkıntı vardır'

10.11.2023 10:17 | Son Güncelleme:
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Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz'ün kız çocuklarıyla ilgili yaptığı açıklama tepkilerin odağında. 28 Şubat dönemiyle de yakından tanınan Müslüm Gündüz, kız çocuğunu eğitim görmesi için lise veya üniversiteye gönderen ailelerin haysiyet ve şereflerini sorguladı. Eleştiri oklarını üzerine toplayan bu açıklama sonrası gazeteci Fatih Altaylı, "Amacı çok net" dediği Gündüz için ses getirecek ifadeler kullandı.

O ailelerin haysiyetini sorgulamıştı! Kız çocuklarıyla ilgili tepki çeken açıklamaya Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak sözler 'Amacı çok net! Bir sıkıntı vardır'

28 Şubat sürecinin sembol isimlerinden biri haline gelerek adını tüm Türkiye'ye duyuran Müslüm Gündüz son olarak kızların eğitim görmesiyle ilgili yaptığı açıklamayla gündemde. Aczmendi tarikatının liderliğini yapan Gündüz'e gelen tepkilerin en dikkat çekici olanlarından biri de Fatih Altaylı'ya ait.

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"AMACI ÇOK NET"

1997'de 28 Şubat süreci yaşanırken evde bir kadınla yarı çıplak halde basılan Müslüm Gündüz'ün son açıklamasını Fatih Altaylı YouTube programında değerlendirdi. "Bu adam 28 Şubat'ın önemli figürlerinden biriydi" diyen Altaylı, "Amacı çok net: insanları provoke etmek. Bu bir kadınla basılıp donunu toplayarak kaçmıştı" diyerek o dönem yaşananları hatırlattı.

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"İŞİN İÇİNDE O VARSA BİR SIKINTI VARDIR"

Altaylı, Müslüm Gündüz için "İşin içinde o varsa burada bir sıkıntı, bir yanlışlık vardır. Gençler internetten Müslüm Gündüz'ün geçmiş 25 senesini okuyabilirler. Bilgi sahibi olmak lazım" ifadelerini kullandı ve şunları da ekledi:

Çocuk tacizcisi olarak yargılanan bir gazeteci vardı, siyasal islamcıydı. Onunla ilgili hiç öyle olmadığını söylüyorlar. Bunların arkasında hep bir şeyler var."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı tarikat
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