O anlar sosyal medyada gündem oldu! Depremzede çocuğun yayında konuştuğu anlara tepki geldi: "Sırf izlenme için her şeyi yaparsınız!"

Halk TV ekranlarında canlı yayın sırasında bir kız çocuğu "2. sınıfım. Bütün evler yıkıldı. Bazılarını çıkardılar, onlar nerede yaşayacak?" dedi.

Gazeteci Serhan Asker ise "Onların hepsine evler yapılacak. Biraz zaman alacak ama herkes evine geçecek. Sen üzme kendini, olur mu?" diye konuştu. O anlarda müziğin yükseldiği duyuldu.

"SIRF İZLENME İÇİN HER ŞEYİ YAPARSINIZ"

Gazeteci Enver Aysever de o anları gösteren kesiti sosyal medya hesabından paylaşarak tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu şerefsizlik değil de nedir! Alçaklar sırf izlenme için her şeyi yaparsınız siz! Bunu yandaşlar yapsa ağzınıza geleni söylersiniz, susacak mısınız Serhan’ın rezilliğine! Başardınız, merkez medya oldunuz!"



