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  4. O anlar sosyal medyada gündem oldu! Depremzede çocuğun yayında konuştuğu anlara tepki geldi: "Sırf izlenme için her şeyi yaparsınız!"

O anlar sosyal medyada gündem oldu! Depremzede çocuğun yayında konuştuğu anlara tepki geldi: "Sırf izlenme için her şeyi yaparsınız!"

25.02.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. sınıf öğrencisi depremzede bir çocuğun Halk TV ekranlarında konuştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu, kullanıcılar o anların ajite edildiği şeklinde eleştirilerde bulundu. Gazeteci Enver Aysever de "Sırf izlenme için her şeyi yaparsınız siz!" diyerek sert tepki gösterdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu! Depremzede çocuğun yayında konuştuğu anlara tepki geldi: "Sırf izlenme için her şeyi yaparsınız!"

Halk TV ekranlarında canlı yayın sırasında bir kız çocuğu "2. sınıfım. Bütün evler yıkıldı. Bazılarını çıkardılar, onlar nerede yaşayacak?" dedi.

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Gazeteci Serhan Asker ise "Onların hepsine evler yapılacak. Biraz zaman alacak ama herkes evine geçecek. Sen üzme kendini, olur mu?" diye konuştu. O anlarda müziğin yükseldiği duyuldu.

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"SIRF İZLENME İÇİN HER ŞEYİ YAPARSINIZ"

Gazeteci Enver Aysever de o anları gösteren kesiti sosyal medya hesabından paylaşarak tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu şerefsizlik değil de nedir! Alçaklar sırf izlenme için her şeyi yaparsınız siz! Bunu yandaşlar yapsa ağzınıza geleni söylersiniz, susacak mısınız Serhan’ın rezilliğine! Başardınız, merkez medya oldunuz!"

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deprem Halk TV

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