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  4. O artık başka biri! Bergüzar Korel "Annem Ankara" için esmer oldu

O artık başka biri! Bergüzar Korel "Annem Ankara" için esmer oldu

22.08.2024 18:12
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“Annem Ankara” dizisinde üç çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren “Zuhal” karakterini canlandıracak olan Bergüzar Korel, yeni rolüne uyum sağladı. Sarı saçlarını kahverengiye boyatan Korel, imaj değişikliğini sosyal medyadan paylaştı. Güzel sanatçı, takipçilerinden olumlu tepkiler aldı.

Yeni karaktere yeni görünüm

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“Binbir Gece”, “Vatanım Sensin” gibi Türk dizi dünyasına damga vurmuş projelerin başrol oyuncusu Bergüzar Korel, Annem Ankara için Londra’dan yurda döndü. “Zuhal Angigün” karakteri için dış görünüşünü değiştiren Korel, sarı saçlarına veda etti. Ünlü oyuncu, kahverengi dalgalı saçlarını, Amerikalı Pop Müzik şarkıcısı Britney Spears'ın “Oops!... I Did It Again” şarkısına atıfla sosyal medyada paylaştı. Korel’in bu paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Zuhal Angigün'ün hikayesi

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Bergüzar Korel, Zuhal rolünde, “Benim annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” mottosu ile gerçek yaşamdan alınmış bir hikayeyi anlatacak. 1990’lı yılların Ankara’sında, üç çocuğuyla yaşam savaşı veren Zuhal, kimseye evlat olamamış bir adamın karısı olarak yüreklere dokunacak.

Faruk Teber yönetecek

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Gerçek bir hayat hikayesinin ekrana geleceği Annem Ankara’nın senaryosunu Başak Angigün kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Faruk Teber oturuyor. BKM imzalı Annem Ankara’da Korel ile birlikte Mehmet Günsür başrollerde oynayacak. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın ve Celile Toyon gibi isimler yer alıyor.

Annem Ankara, yeni sezonda Kanal D’de ekrana gelecek.

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Kanal D Bergüzar Korel yeni dizi
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