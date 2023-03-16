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O bölgeyi ve fayı işaret etti! 'Daha büyük bir deprem yaşanabilir' Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

16.03.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketi Antakya'yı da vurmuştu. Depremlerle ilgili konuşan Doç. Dr. Ökmen Sümer, "Ölü Deniz Fay Zonu'nda 7.8 ve belki daha büyük depremlerin olduğunu paleosismolojik veriler ve tarihsel kayıtlardan biliyoruz. Antakya'da bu depremden büyük deprem yaşanabilir. Önlem almalıyız. Türkoğlu-Pazarcık, Erkenek ve Amanos gibi segmentlerde enerji boşaldı. Normalde bu fay parçalarında bu büyüklükte 300-500 yıl deprem beklemiyoruz. Ama Antakya'da Ölü Deniz Fayı Zonu'nun kuzey bölümüne dikkat" dedi.

O bölgeyi ve fayı işaret etti! 'Daha büyük bir deprem yaşanabilir' Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

Türkiye'yi kahreden Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde, 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki sarsıntılardan 11 il etkilenmişti. Depremlerden sonra çok sayıda araştırmacı deprem bölgesine gidip inceleme yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökmen Sümer de Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden öğretim üye ve yardımcılarından oluşan bir ekiple elde ettikleri bulguları raporladı. İşte Sümer'in elde ettiği sonuçlar ve yaptığı uyarılar...

"DEPREM 300-400 YIL GECİKTİ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin beklediklerinden daha büyük olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sümer, "Literatürdeki paleosismoloji tabanlı çalışmalara baktığımızda, Doğu Anadolu Fay Zonu'nda 350 ila 500 yılda bir deprem tekrarlama periyodu olduğunu biliyoruz. İlk büyük depremde kırılan parçalarda görülen en son büyük deprem 1114 depremi. Bu veriler değerlendirildiğinde gerçekleşmesi gereken deprem 300 ila 400 yıl gecikti. Bu gecikme bölgedeki fay parçalarının üzerindeki gerilimi arttırdı dolayısıyla, 7.4 olarak hesapladığımız parça Türkoğlu-Pazarcık, Erkenek ve Amanos segmentlerini de içerecek şekilde kırılarak 7.7 büyüklüğünde deprem yarattı. Doğu Anadolu Fay Zonu'nun ilgili segmentlerine komşu daha kuzeydoğudaki parçalarında bir yamulma birikim olmadığı için, gerilim zaten hassas bir konumda bulunan yaklaşık doğu- batı uzanımlı Çardak ve Sürgü fayları üzerinden ilerledi. Buranın da kırılmasıyla ikinci büyük deprem gerçekleşti" dedi.

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"ÖN SONUÇLAR VAR"

Antakya bölgesindeki arkeolojik alanlarda eski depremlerin izlerini, geçen yıl 'arkeosismolojik' yaklaşımlarla incelediklerini belirten Doç. Dr. Sümer, "Geçen sene elde ettiğimiz verilerle, şu anki depremlerin etkisini ilk yaklaşımdaki verilerle karşılaştırdığımızda tarihsel süreçte Antakya'nın daha büyük depremlerden etkilendiğini gördüğümüz ön sonuçlar var" diye konuştu.

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"TEPEHAN'DA ÇOK BÜYÜK BİR HEYELAN OLUŞTU"

Depremin Antakya'daki etkisine de değinen Doç. Dr. Sümer, "Antakya'da ilk büyük depremde, Kırıkhan'ın güneyine kadar oluşan bir yüzey kırığı geliştiğini, Tepehan'da ise sismogravitasyonel (sarsıntı kaynaklı) bir deformasyon etkisiyle çok büyük bir heyelan oluştu. Arazi çalışmaları sırasında gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki Hatay'ın Defne ilçesi merkezli depreminin de özellikle buradaki Toygarlı ve Çökek mahalleleri ve çevresinde sismogravitasyonel olarak büyük kütle hareketlerine neden olduğunu yerinde gözlemledik. Yüzey kırığına ait deformasyonlar Kırıkhan'ın güneyinde sonlanıyor. Özelikle Antakya'daki hasarlar yüzey kırığıyla ilgili değil de sismogravitasyonel gelişmiş, bu da bölgenin zayıf jeolojik yapısından kaynaklanıyor" dedi.

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"'DEPREM OLUP GEÇTİ' DİYE DÜŞÜNMEMEK GEREKİYOR"

Fay, zemin ve inşaat gibi birçok parametrenin Hatay'da depremin etkisini artırdığını belirterek Ölü Deniz Fay Zonu'na dikkati çeken Doç. Dr. Sümer, şöyle konuştu:

"Antakya, tarihsel dönem içerisinde çok büyük depremler yaşamış bir kent. Bu nedenle, Antakya özelinde yapılacak çalışmalara daha çok odaklanmamız gerekiyor. 'Deprem olup, geçti' diye düşünmemek gerekiyor. Yapılan çalışmalara göre, Ölü Deniz Fay Zonu'nun kuzey parçalarının farklı kollarında 1157 ve 1408 depremleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu deprem geçti, birçok kentimiz etkilendi ve bu bölgede uzun bir süre büyük bir deprem olmayacağı yönündeki bir algı karşısında dikkatli olmalıyız. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde 1114 depremi sonrası hemen arkasında, Ölü Deniz Fay Zonu üzerinde 1157 depremi gerçekleşiyor. Dolayısıyla arada kısa bir dönem bulunuyor. Eğer Antakya'yı tekrar ayağa kaldıracaksak, öyle bir yapmalıyız ki belki 30-40 sene sonra olabilecek daha büyük bir depremden zarar görmesin. Bu durum göz önünde bulundurularak kenti yeniden planlamalıyız."

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"ANTAKYA ÖZELİNDE BU DEPREMDEN DAHA BÜYÜK BİR DEPREM YAŞANABİLİR"

Literatürdeki bilimsel verilere göre Ölü Deniz Fay Zonu üzerinde 7.8 ve belki de daha büyük depremlerin gerçekleştiğini paleosismolojik veriler ve tarihsel kayıtlardan bildiklerini kaydeden Doç. Dr. Sümer, "Dolayısıyla Antakya özelinde bu depremden daha büyük bir deprem yaşanabilir. Ona göre önlemlerimizi almalıyız. Türkoğlu-Pazarcık, Erkenek ve Amanos gibi segmentlerde enerji boşaldı. Normal şartlar altında bu fay parçalarında bu büyüklükte 300- 500 yıl boyunca deprem olmasını beklemiyoruz. Ama Antakya'da Ölü Deniz Fayı Zonu'nun kuzey bölümüne dikkat etmek gerek" dedi. (DHA)

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