Prof. Dr. Orhan Şen'den deprem bölgesi için yağış uyarısı! Tarih verip açıkladı: '90 yılda bir görülüyor'

Kahramanmaraş merkezli depremlerinden ardından deprem bölgesini bu sefer de sel vurdu. Önceki gün başlayan ve dün sabah şiddetini artıran yağış, sele neden oldu. Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, selden etkilenen iller için yeni uyarıda bulundu. Prof. Dr. Şen, "Cumartesi ve pazar yine aynı şiddette yağış gözüküyor" dedi.

Prof. Dr. Şen'in yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

HAFTA SONUNA DİKKAT ÇEKTİ

"Şu an yağış durdu ama cumartesi gününden itibaren yine neredeyse aynı şiddette yağış gözüküyor. Sadece Şanlıurfa'da değil Adıyaman, Diyarbakır'ın bir kısmı ve Malatya. Bu civarlarda tekrar kuvvetli yağış gözüküyor ama bakacağız. Takip ediyoruz onu. Cumartesi ve Pazar günü bu yağışlar tekrar olacak gibi görünüyor. İnşallah olmaz diyelim ama tahmin bunlar tabii.

"90 YILDA GÖRÜLEN BİR YAĞMUR BU"

Bölgeye baktığımız zaman son 24 saatte en fazla yağış Malatya'ya düşmüş. Orada ölü ve kaybımız yok ama Urfa'da kaybımız olduğumuz için daha önemli bir yer haline geldi. Bu verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden takip ediyoruz. Vatandaşların da Meteoroloji'den takip etmesi gerekiyor. Sosyal medyadan takip etmesinler lütfen. Cumartesiye dikkat diyorum. Cumartesi ve pazara dikkat. Biz yine yarın bunu bildiririz, her dakika değişiyor. Ama öyle bir tehlike var. Bu bölgede 114 kg yağmur yağdı. 90 yılda bir görülen bir yağmur bu. Kısa sürede fazla yağmur yağdı. Yağmur yağar bu yağmur bu anda değil belki 100 sene önce de yağdı, hep yağacaktır. Afete dönüşmesini biz yapıyoruz. Eğer burada kayıplarımız olmasaydı afete dönüşmeyecekti. Siz dere yataklarına bina, alt geçit, cadde yaparsanız bu afet kaçınılmaz olur. Bu Ayancık'ta da Kastamonu'da da aynı oldu. Yeni kurulacak şehirlerde bunlara dikkat edilecek."



