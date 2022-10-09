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O kentte kiralar yüzde 200 arttı! Ev sahiplerinden yeni şart, vatandaşlar isyan etti

09.10.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kira fiyatlarında fahiş artış devam ederken fırsatçılar boş durmuyor. Son 2 yılda kira fiyatlarının yüzde 200 arttığı Gaziantep'te artık ev sahipleri 'Polis kiracı' şartı da aramaya başladı. Daha önce memur olma, SGK veya Findeks belgesi istenen ev ilanlarında şimdi aranan yeni şart, ev bulmakta ve kiralarını ödemekte zorlanan vatandaşların tepkilerine yol açtı.

O kentte kiralar yüzde 200 arttı! Ev sahiplerinden yeni şart, vatandaşlar isyan etti

Enflasyon ve dolar kuru nedeniyle ev kiralarında yaşanan artış sonrası ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya gelmişti. Son 2 yılda kiraların yüzde 200 arttığı Gaziantep'te ev sahiplerinin aradığı şart arasına 'polis' olma da eklendi. Ev sahiplerinin bu şartı aramasında polislerin kısa tayin dönemi nedeniyle evden erken çıkıp ev sahiplerine yeniden zam yapma şansı vermesi olduğunun yattığı aktarıldı.

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EV KİRALARI YÜZDE 200 ARTTI

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre enflasyon ve dolar kurundaki artış bunun üzerine eklenen Suriyeli göçü sonrasında Gaziantep'teki kiralık ev fiyatları son 2 yılda yüzde 200 arttı. Kentte kiralanacak ev bulunamazken artık ev sahipleri kiraya verecekleri evleri için yeni şartlar ortaya koydu.

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'POLİS' OLMA ŞARTI ARANIYOR

Daha önce memur olma, SGK veya Findeks belgesi istenen ev ilanlarında şimdi kiracılarda “Polis” olma şartı aranıyor. Ev sahiplerinin bu talebi aramasında polislerin kısa tayin dönemi nedeniyle evden erken çıkıp yeniden zam yapma şansı olanağı olduğu aktarıldı. Ev bulmakta ve kiralarını ödemekte zorlanan vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kira
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