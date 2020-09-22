O kesinlikle bir efsane: True Detective konusu ve oyuncuları

True Detective Amerikan yapımı bir televizyon dizisi. Dizinin yaratıcısı, aynı zamanda dizinin senaristi olan Nic Pizzolatto. İlk sezonun yönetmen koltuğunda ise Cary Fukunga oturuyor. True Detective HBO'nun yapımcılığını üstlendiği bir seri. Aynı zamanda HBO platformunun en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Bu nedenle True Detective Netflix üzerinden ne yazık ki izlenemiyor. İnternet üzerindeki forumlarda True Detective yorum sayıları oldukça fazla. İzleyiciler, bu diziyi sıra dışı ve etkileyici olarak nitelendiriyor. True Detective'i izleyen Google kullanıcıları ise yüzde doksan oranında bu diziyi beğendiğini belirtiyor. Alışılmışın dışında bir dedektiflik dizisi olan True Detective konusu ve oyuncuları hakkında tüm detayları incelemeye ne dersiniz? True Detective Dizisi Konusu: True Detective konusu suç ve drama olan bir dedektiflik dizisi. Dizinin her sezonu farklı senaryolardan oluşuyor. Bu özelliği dolayısıyla izleyiciler, son derece zengin içerikli bir dizi izleme imkanına sahip. True Detective sezonlarının farklı konuya sahip olduğunu öğrenen diziseverler ''True Detective kaç sezon?'' sorusunun cevabını merak ediyor. True Detective'in HBO bünyesinde yayınlanmış üç sezonu var. Her sezonun farklı bir hikâyeye sahip olması, anlatımı karmaşıklaştırmaktan ziyade izleyicilerde merak duygusunu hareke geçiriyor.

Birinci sezonda hikâyemiz, iki farklı zaman ekseninde ilerliyor. Bu farklı zamanlarda, farklı karakter özelliklerine sahip iki dedektif karşılıyor bizleri. Rust ve Martin, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Louisiana'da görev yapan iki polis. Kahramanlarımız, New Orleans'ın çeşitli bölgelerinde seri cinayetler işleyen bir katilin peşine düşüyor. Bu kovalamaca sırasında kahramanlarımız da kendi benlikleriyle yüzleşiyor. True Detective, sadece bir suç dizisi değil. Dizi içerisinde hayata, dine dair sorgulayıcı diyaloglar yer alıyor. Rust ve Martin, bir yandan kendileriyle yüzleşirken diğer yandan da katilin psikolojisini irdeleyerek seri cinayetleri çözmeye çalışıyorlar. İkinci sezonda, bu sefer hikâyemiz Kaliforniya Eyaleti'nde geçiyor. Bu eyalette polis memuru olan Paul, bir cinayetle karşılaşır. Bu cinayet etrafında kahramanımız Dedektif Velcero ve Dedektif Antigone ile birlikte gelişir. Birinci sezona göre daha fala seyirciye hitap etmek isteyen HBO, bu sezonda daha genele hitap eden bir senaryoyu uygun görür.

True Detective, özgün bir polisiye dizi olma özelliğini üçüncü sezonda da korumayı başarmış. Bu kez hikâyemiz, kaybolan iki çocuğun hikâyesi ekseninde şekilleniyor. Dedektif Wayne Hays, hafıza sorunları yaşayan bir polis. Dedektif Roland ile bu davayı çözmeleri için sık sık geçmişe yolculuk etmeleri gerekiyor. Dizi içerisinde 80'li ve 90'lı yıllara geri dönüşler yapılıyor. Diğer sezonlardan farklı olarak, üçüncü sezonda ırkçılık konusu işlenmiş. Ana kahramanımız Wayne, ilk siyahi True Detective polisi. Zaman ve hafıza konuları sizin için ilgi çekiciyse True Detective'in üçüncü sezonuna mutlaka göz atmalısınız. True Detective Dizisi Karakterleri / Oyuncuları True Detective cast ekibi, her sezon farklı oyunculardan oluşuyor. Bambaşka rollere bürünen oyuncular, birbirlerinden şahane performanslar sergilemişler. İşte karşınızda True Detective oyuncuları: Rust Cohle (Matthew McConaughey) Ana kahramanlarımızdan Rust, iki farklı haliyle çıkıyor karşımıza. Uzun saçlı, dizinin geçtiği zamanda yaşayan vurdumduymaz Rust ve geçmişe dönüş sahnelerindeki Dedektif Rust. Her iki hali de son derece etkileyici. Sadece onun aktörlüğü için bile ilk sezonu izlemeye değer. Umursamaz dedektifimiz, tüm aykırılıklarına rağmen işini çok iyi yapıyor.

Oyuncu McConaughey, True Detective Rust rolünde unutulmaz bir oyunculuk performansı sergiledi. O aynı zamanda 2014 yapımı ''Interstellar'' filminin de başrolüydü. Martin Hart (Woody Harrelson) Bir diğer ana kahramanımız Dedektif Martin Hart, Louisiana Polis Departmanı'nın tecrübeli polislerinden. O, Rust'ın tam zıttı olan bir karakter. Aile babası ve düzen sahibi. Rust gibi aykırı davranışları yok. Bu yönüyle partneriyle sık sık kavga etseler de birlikte çalıştıklarında dünyanın en sıkı ikilisini oluşturuyorlar. Woody Harrelson, Emmy Ödülü sahibi olup 3 kez Oscar'a aday gösterilmiş. Tecrübeli oyuncu, aynı zamanda True Detective'in yapım ekibinde de görev almış. Lisa Tragnetti (Alexandra Daddario) Lisa Tragnetti, Lousiana Polis Departmanı'nda bir çalışan olarak karşımıza çıkıyor. Onun Martin'le olan karmaşık ilişkileri, dizinin merak uyandıran sahnelerinden. Genç ve çekici bir kadın olan Tragnetti, aşkı ve gururu arasında birtakım seçimler yapmak zorunda. True Detective Alexandra Daddario'nun oynadığı en ciddi yapımlar arasında. Oyuncu aynı zamanda Percy Jackson ve Olimposlular filminde de rol almış.