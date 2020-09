O kesinlikle bir efsane: True Detective konusu ve oyuncuları

True Detective konusu suç ve drama olan bir dedektiflik dizisi. Dizinin her sezonu farklı senaryolardan oluşuyor. Bu özelliği dolayısıyla izleyiciler, son derece zengin içerikli bir dizi izleme imkanına sahip. True Detective sezonlarının farklı konuya sahip olduğunu öğrenen diziseverler ''True Detective kaç sezon?'' sorusunun cevabını merak ediyor. True Detective'in HBO bünyesinde yayınlanmış üç sezonu var. Her sezonun farklı bir hikâyeye sahip olması, anlatımı karmaşıklaştırmaktan ziyade izleyicilerde merak duygusunu hareke geçiriyor.

True Detective Dizisi Detayları

Yapım yılı: 2014

Tür: Suç, drama

Süre: 55 dakika

True Detective IMDb Puanı: 9.0

True Detective Soundtrack Şarkısı

True Detective soundtrack şarkıları her sezon için özenle seçilmiş; birinci sezonda ''Far From Any Road,'' ikinci ve üçüncü sezonda ise ''Nevermind'' ve ''Just Dropped In'' şarkıları izleyiciyi karşılıyor.

True Detective Ne Demek?

Dizinin Türkçe anlamını merak edenler için True Detective'i dilimize ''gerçek dedektif'' ya da ''asıl dedektif'' olarak çevirebiliriz.