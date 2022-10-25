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O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Çok kusursuz'

25.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Sezin Akbaşoğulları ile paylaştığı O Kız dizisiyle adından söz ettiren genç oyuncu Dilin Döğer, fotoğrafçı Muhsin Akgün'e verdiği göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Çok kusursuz'

Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız'da rol alan Dilin Döğer, sosyal medya hesabında paylaştığı cesur pozlarıyla ilgi odağı oldu. Dilin Döğer'in göğüs ve sırt dekolteli stiline ''Çok kusursuz'', ''Diyarbakır güzeli'' ve ''Kendine has bir havan var'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Çok kusursuz'

O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Çok kusursuz'

O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Çok kusursuz'

27 yaşındaki güzel oyuncu Dilin Döğer, aslen Diyarbakırlı.

O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Çok kusursuz'

Mersin'de büyüyen ünlü oyuncu, daha sonrası ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı.

O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Çok kusursuz'

Döğer, Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz dili üzerine eğitim aldı.

O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Çok kusursuz'

Daha önce Goodnight Soldier ve Ex Aşkım gibi yapımlarda rol alan Dilin Döğer, şimdilerde O Kız dizisinde izleyici karşısına çıkıyor.

O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Çok kusursuz'

Sosyal medyada epey aktif olan Dilin Döğer, iddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Çok kusursuz'


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