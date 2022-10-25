O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer göğüs dekolteli pozlarını paylaştı! 'Çok kusursuz'

Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız'da rol alan Dilin Döğer, sosyal medya hesabında paylaştığı cesur pozlarıyla ilgi odağı oldu. Dilin Döğer'in göğüs ve sırt dekolteli stiline ''Çok kusursuz'', ''Diyarbakır güzeli'' ve ''Kendine has bir havan var'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

27 yaşındaki güzel oyuncu Dilin Döğer, aslen Diyarbakırlı.

Mersin'de büyüyen ünlü oyuncu, daha sonrası ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı.

Döğer, Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz dili üzerine eğitim aldı.

Daha önce Goodnight Soldier ve Ex Aşkım gibi yapımlarda rol alan Dilin Döğer, şimdilerde O Kız dizisinde izleyici karşısına çıkıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Dilin Döğer, iddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.



