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O Ses Türkiye'de Rasime Öktem sesi ve flamenko dans gösterisiyle jüriyi büyüledi!

31.10.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yeni sezonuyla ekranlarda olan O Ses Türkiye'nin 5. bölümünde sahneye çıkan yarışmacı Rasime Öktem, sesinin yanı sıra dans gösterisiyle de jüriyi büyüledi. Rasime Öktem'in flamenko dansı büyük alkış aldı. 38 yaşındaki yarışmacı, söylediği şarkıyla dört jüri üyesini de döndürmeyi başardı.

O Ses Türkiye'de Rasime Öktem sesi ve flamenko dans gösterisiyle jüriyi büyüledi!

Ebru Gündeş, Beyaz, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri olduğu O Ses Türkiye'nin 30 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde sahneye çıkan Rasime Öktem, performansı ve yaptığı dans ile renkli anlar yaşattı.

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O Ses Türkiye’nin onuncu sezonunda kör eleme turu devam ediyor. Bu turda yer alan yarışmacılardan Rasime Öktem, seslendirdiği İspanyolca şarkıyla jüriyi etkiledi. 4 jüri üyesini döndürmeyi başaran yarışmacı, daha sonra ise flamenko dans gösterisi yaptı.

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Yarışmacının dans gösterisi hem jüriden hem de seyirciden büyük alkış aldı.

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O Ses Türkiye’de ilk turu geçen Rasime Öktem, Oğuzhan Koç’u seçti.

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O SES TÜRKİYE RASİME ÖKTEM KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılan Rasime Öktem, 1983 Kırşehir doğumlu. Rasime Öktem, 2005 yılı Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur ve eğitim görmeye başladığından beri İzmir’de yaşamaktadır.

Bir gün şans eseri dinlediği bir şarkıyla Flamenkoya aşık olmuş ve 2004 yılı itibari ile Flamenkoyu yaşayabilmek ve İzmir’de geliştirebilmek için çalışmaya başlamıştır. Süreç içerisinde gitarist Can Şentürk’le bir araya gelerek beraber çalışmaya başlamış ve bir dönem Berk Gürman’la çalışma fırsatını da bulmuşlardır.

2009 yılında gitarist Doruk Demircan ve Erdem Kapan’ın da gruba katılmasıyla müzisyen arkadaşları ile beraber ilk grupları Sonido del Alma’yı daha sonra Bilal Kalaycıoğulları, Mehmet Şenbağcı ve Canberk Ruscuklu’nun katılımıyla Flamenco Esmirna isimli flamenko topluluğunu kurmuşlardır.

Dans eğitimine ilk zamanlar İstanbul’da gerçekleştirilen workshoplara katılarak devam eden ve öğrendiği her şeyi öğrencileri ile paylaşarak 10 yıldan beri İzmir’de Flamenko eğitmenliği yapan Rasime Öktem, yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirerek ilk kez 2010 yılı Eylül ayında flamenkonun başkenti Sevilla’ya gitmiş ve 3 ay boyunca flamenko ile dolu bir hayat sürmüştür. Ardından 2012, 2016 ve 2018 yıllarında eğitimlerine devam etmiştir.

Dünyaca ünlü eğitmenler Manuel Betanzos, Andres Peña, Juan Manuel Fernandez Montoya (Farruquito), Alfonso Losa, Maria Juncal, La Lupi, Pilar Ogalla, Pastora Galvan, Adela Campallo, Joaquin Grilo, Ruben Olmo, Fuensanta La Moneta, Ursula Lopez, Rafael Campallo, Angel Atienza ve Hiniesta Cortes’den uzun süreli dans eğitimi, flamenkonun divası Esperanza Fernandez’den şarkı dersleri almıştır.

Flamenkonun efsanevi şarkıcısı Camaron’a eşlik etmiş gitaristlerden Carlos Heredia ile çalışma fırsatı bularak, şu an hepsi arkadaşı olan birçok müzisyenle fiestalarda, flamenko gecelerinde sahne almış ve onlardan Rasi la Turca ismini almıştır.

Ardından şehrinde tamamen flamenko ile dolu bir ortam yaratmak hayalini de gerçekleştirerek gitarist Doruk Demircan’ın büyük desteği ile Şubat 2011 itibariyle “İzmir Flamenko Dans ve Müzik Atölyesi” isimli flamenko okulunu hayata geçirmişlerdir.

2014 yılında Deniz Friese ve Flamenco Esmirna ile yine hayalleri olan Dos Flamenko Dans Kumpanyasının ilk adımlarını atmış 2017 yılında dansçı ve koreografların katılımıyla resmi olarak kurmuşlardır.

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O Ses Türkiye Beyazıt Öztürk Ebru Gündeş Murat Boz Oğuzhan Koç
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