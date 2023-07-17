O Ses Türkiye'den kovulmuştu! Nur Cennet Uçar'ın son hali ağızları açık bıraktı! Adeta bambaşka biri

Ekranların reyting rekortmeni yarışması O Ses Türkiye'de şarkısını söyleyip jüri onayına çıkan Nur Cennet Uçar, jüri üyelerine yönelik hitapları ve ukala tavırlarıyla dikkat çekmişti. Stüdyodaki izleyici dahil hemen herkesin tepkisini çeken Uçar, Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edilmişti.

Nur Cennet Uçar'ın 2006 yılında yayınlanan 'Popstar Alaturka' yarışmasına da katıldığı ve davranışlarıyla o dönem jüri üyesi olan Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan ile de tartıştığı ortaya çıkmıştı.

Popstar Alaturka'da söylediği şarkı nedeniyle Ersoy'un "İyi çalışmamışsınız" sözleriyle eleştirdiği Uçar, "Arkadaşlarım çalışmaya indiğinde ben de hep indim. Çok çalıştım ve gördüğünüz gibi çok da güzel söyledim." demiş.

Uçar, ardından Armağan Çağlayan'ın "Böyle yaptıkça ne kadar itici olduğunu biliyor musun acaba" sorusuna ise "Geçen hafta sizin söylediğiniz laf da çok iticiydi" diyerek karşılık verdiği ortaya çıkmıştı.

Sesi, sahne tarzı ve tavırlarıyla her yarışmada dikkat çeken Nur Cennet Uçar'ın son hali ağızları açık bıraktı. Kısa kızıl saçlarını uzatıp sarıya boyatan Uçar'ın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı.

Nur Cennet Uçar, 12 Şubat 1990 tarihinde Kayseri’de doğdu. Mersin'de büyüdü. Müziğe ilk adımını ise küçük yaşta, solist olan babası ile attı.

O Ses Türkiye yarışmasında elemede Ebru Gündeş’ten Kızıl Mavi şarkısını söyledi. Performansıyla jüri üyelerinden Murat Boz ve Hadise’yi döndürmeyi başaran Nur Cennet Uçar jüri üyelerine olan davranışıyla tepki çekti.

Jüriden ve Acun Ilıcalı’dan tepki aldı. Konuşmalar sonunda ünlü yapımcı Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edildi.

Nur Cennet Uçar daha sonra yarışmaya izleyici olarak katılıp, jüri üyelerinden ve yarışmayı izleyenlerden özür diledi.



