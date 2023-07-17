MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O Ses Türkiye'den kovulmuştu! Nur Cennet Uçar'ın son hali ağızları açık bıraktı! Adeta bambaşka biri

O Ses Türkiye'den kovulmuştu! Nur Cennet Uçar'ın son hali ağızları açık bıraktı! Adeta bambaşka biri

17.07.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2012 yılında Star Tv'de yayınlanan ve jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz'ın oturduğu O Ses Türkiye yarışmasında tarzı, sesi ve tavırları ile dikkat çeken Nur Cennet Uçar, jüriye 'Sen' diye hitap ettiği için Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edilmişti. Daha önce Popstar Alaturka'ya da katılan Uçar'ın son hali herkesi şaşırttı.

Ekranların reyting rekortmeni yarışması O Ses Türkiye'de şarkısını söyleyip jüri onayına çıkan Nur Cennet Uçar, jüri üyelerine yönelik hitapları ve ukala tavırlarıyla dikkat çekmişti. Stüdyodaki izleyici dahil hemen herkesin tepkisini çeken Uçar, Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edilmişti.

Nur Cennet Uçar'ın 2006 yılında yayınlanan 'Popstar Alaturka' yarışmasına da katıldığı ve davranışlarıyla o dönem jüri üyesi olan Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan ile de tartıştığı ortaya çıkmıştı.

nur cennet uçar popstar alaturka

Popstar Alaturka'da söylediği şarkı nedeniyle Ersoy'un "İyi çalışmamışsınız" sözleriyle eleştirdiği Uçar, "Arkadaşlarım çalışmaya indiğinde ben de hep indim. Çok çalıştım ve gördüğünüz gibi çok da güzel söyledim." demiş.

nur cennettt

Uçar, ardından Armağan Çağlayan'ın "Böyle yaptıkça ne kadar itici olduğunu biliyor musun acaba" sorusuna ise "Geçen hafta sizin söylediğiniz laf da çok iticiydi" diyerek karşılık verdiği ortaya çıkmıştı.

nur cennet

Sesi, sahne tarzı ve tavırlarıyla her yarışmada dikkat çeken Nur Cennet Uçar'ın son hali ağızları açık bıraktı. Kısa kızıl saçlarını uzatıp sarıya boyatan Uçar'ın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı.

Nur Cennet Uçar 2

Nur Cennet Uçar, 12 Şubat 1990 tarihinde Kayseri’de doğdu. Mersin'de büyüdü. Müziğe ilk adımını ise küçük yaşta, solist olan babası ile attı.

Nur Cennet Uçar 3

O Ses Türkiye yarışmasında elemede Ebru Gündeş’ten Kızıl Mavi şarkısını söyledi. Performansıyla jüri üyelerinden Murat Boz ve Hadise’yi döndürmeyi başaran Nur Cennet Uçar jüri üyelerine olan davranışıyla tepki çekti.

Nur Cennet Uçar 4

Jüriden ve Acun Ilıcalı’dan tepki aldı. Konuşmalar sonunda ünlü yapımcı Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edildi.

Nur Cennet Uçar 6

Nur Cennet Uçar daha sonra yarışmaya izleyici olarak katılıp, jüri üyelerinden ve yarışmayı izleyenlerden özür diledi.

Nur Cennet Uçar 5

Nur Cennet Uçar 7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir deri bir kemik mi kaldı? Rahatsız olup son halini paylaştıBir deri bir kemik mi kaldı? Rahatsız olup son halini paylaştı
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Popstar Alaturka nur cennet Ebru Gündeş ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Filenin Sultanları şampiyon oldu! Hande Baladın o şarkıyla arkadaşlarını coşturdu
Filenin Sultanları şampiyon oldu! Hande Baladın o şarkıyla arkadaşlarını coşturdu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Tamirat için gelmişti! İşçinin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.