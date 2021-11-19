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  4. O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye ve Hadise yanıtı

O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye ve Hadise yanıtı

19.11.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye'nin final yapacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Acun Ilıcalı final iddialarıyla ilgili ilk kez konuşurken Hadise'yi de çok sevdiğini söyledi.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye'nin reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacağı ileri sürülmüştü.

Hadise'nin jüride yer almaması sonrası reytinglerde düşüş olduğu konusunda Acun Ilıcalı bu zamana kadar yorum yapmamıştı. Acun Ilıcalı final iddiaları ve Hadise ile ilgili ilk kez konuştu.

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Acun Ilıcalı bu konuya dair "Saçma bir haber jürimizden mutluyuz. Neden programı bitireyim? Zevk aldığım program. Jürimi seviyorum, hiç öyle huyum da yoktur" dedi.

Ekran Alıntısı

Acun Ilıcalı gelen sorulara "Hadise'yi çok seviyorum. O Ses Rap'te var zaten" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Hadise
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