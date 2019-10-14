O Ses Türkiye'ye Emre Çanayaz damga vurdu! Jüri bloklama butonu ortalığı karıştırdı!

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Seda Sayan'ın jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye'nin yeni bölümü 13 Ekim Pazar akşamı ekrana geldi.

O Ses Türkiye'de sahneye çıkarak performansını sergileyen Emre Çanayaz, Time is Running Out şarkısını seslendirdi. Emre Çanayaz, performansıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Emre'yi takımına kazandırmak isteyen Seda Sayan blok hakkını kullandı olanlar oldu. Seda Sayan yarışmacının seçme ihtimalini göz önünde bulundurarak Murat Boz'u blokladı. Jüri üyelerinin kendi takımlarına katmak istediği başarılı yarışmacı Emre Çanayaz ise Seda Sayan'ı seçti.



