MAGAZİN

O Ses Türkiye'ye Emre Çanayaz damga vurdu! Jüri bloklama butonu ortalığı karıştırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 01:34 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye yeni sezon 4. bölümüyle ekrana geldi. O Ses Türkiye'nin Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde, bloklama butonu yine ortalığı karıştırdı. Sahneye çıkan Emre Çanayaz'ın performansına tüm jüri üyeleri döndü. Seda Sayan ise blok hakkını kullanınca jüri ayağa kalktı! Peki Emre Çanayaz kimin takımına katıldı?

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Seda Sayan'ın jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye'nin yeni bölümü 13 Ekim Pazar akşamı ekrana geldi.

O Ses Türkiye'de sahneye çıkarak performansını sergileyen Emre Çanayaz, Time is Running Out şarkısını seslendirdi. Emre Çanayaz, performansıyla tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Emre'yi takımına kazandırmak isteyen Seda Sayan blok hakkını kullandı olanlar oldu. Seda Sayan yarışmacının seçme ihtimalini göz önünde bulundurarak Murat Boz'u blokladı. Jüri üyelerinin kendi takımlarına katmak istediği başarılı yarışmacı Emre Çanayaz ise Seda Sayan'ı seçti.

Untitled-5


PARTNERMurat Boz'dan anlamlı hareketMurat Boz'dan anlamlı hareket
Roma'da yoğun ilgi! Türk takipçileri 'orada kal' dediRoma'da yoğun ilgi! Türk takipçileri 'orada kal' dedi
'Hay çenenin bağını...''Hay çenenin bağını...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye o ses türkiye 4. son bölüm izle o ses türkiye jüri bloklama butonu emre çanayaz

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

'İzel'den başka herkese benziyor'

'İzel'den başka herkese benziyor'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Porno izlemeyi seviyorum

Porno izlemeyi seviyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Can Yaman'a Roma'da büyük ilgi!

Roma'da yoğun ilgi! Türk takipçileri 'orada kal' dedi

Özge Borak kan kardeşiyle fotoğrafını paylaştı

'Hay çenenin bağını...'

Sefa Doğanay'dan bedelli paylaşımı

Bedelli paylaşımı! 'Rabbim askerlerimizin yardımcısı olsun'

Keira Knightley ikinci kez anne oldu!

İkinci kez anne oldu; itirafı güldürdü

İzel'in son hali olay oldu!

'İzel'den başka herkese benziyor'

Zeynep Alkan'a ilginç kutlama: Babanla annemin arasını...

'Babanla annemin arasını yapmaya çalışıyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.