O Ses Türkiye'ye jüri bloklama butonu damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Seda Sayan'ın jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye'nin yeni bölümü 6 Ekim Pazar akşamı ekrana geldi. O Ses Türkiye'ye bu sene sürpriz bir şekilde getirilen jüri bloklama butonu renkli anların yaşanmasına neden oldu.

Sahne alan bir yarışmacı için dört jüri üyesi de döndü. Ancak bu defa jüri arasında bloklama yarışı yaşandı. Murat Boz ve Beyaz, Seda Sayan ile Hadise'yi blokladı. İddialı yarışmacıyı kendi takımına katan Murat Boz ise 'Mutluluktan gözyaşlarımı tutamıyorum' dedi.

Bloklama butonuna ilginç bir tepki ise Beyazıt Öztürk'ten geldi. O Ses Türkiye'nin ikinci bölümünde bloklama sistemi ile ilgili Beyaz, 'Bloklama benim ahlaki sistemimi yıktı' şeklinde bir espri yaptı.

