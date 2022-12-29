O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? 2023 O Ses Türkiye yılbaşı sahnesi yıldızlar geçidi!

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez programlarından O Ses Türkiye'nin konukları belli oldu. Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın oturacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Programda ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek. 2023 O Ses Türkiye yılbaşı sahnesi bu yıl adeta yıldızlar geçidi olacak....

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımlarının ardından O Ses Türkiye yılbaşı konuklarının tamamı merak edilmeye başlandı. Bu yıl O Ses Türkiye yılbaşı konukları arasında yine birbirinden özel isimler var.

2023 O Ses Türkiye yılbaşı sahnesinde; Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Aytaç Şaşmaz, Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Ayça Ayşin Turan Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Nilsu Berfin Aktaş, Büşra Pekin, Aslıhan Malbora ve Köfn gibi ünlü isimler performans sergileyecekler.

Gecede ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA?

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı saat 20:00'da yayınlanacak.

