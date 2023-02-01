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  4. 'O tarihte değeri 2 bin 280 liraydı' Yıllardır gönderdiği düğün hediyesini arıyor! Gelen kargodan çıkanı görünce gözlerine inanamadılar

'O tarihte değeri 2 bin 280 liraydı' Yıllardır gönderdiği düğün hediyesini arıyor! Gelen kargodan çıkanı görünce gözlerine inanamadılar

01.02.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta bir kişinin yakınının düğünü için hediye olarak gönderdiği Maraş işi oyma sandık iddiaya göre ortadan kayboldu. Akılalmaz olayda kargoyla gönderilen sandık yerine düğün sahibine kargo çalışanının iş kıyafetlerinin olduğu poşet gitti. Yaklaşık 2 senedir sandığını arayan ve dostlarına çok mahcup olduğunu belirten mağdur, sorunun çözülmesini isterken o tarihte sandığın değerinin 2 bin 280 lira olduğunu, şu anda kaç para olduğunu ise bilmediğini söyledi.

Akıllara durgunluk veren olay 2021 yılının Temmuz ayında yaşandı. İddiaya göre, bir otomobil firmasının yetkili satıcısı Murat Zabun, bir yakınının düğünü için düğün hediyesi göndermek istedi ancak başına gelmeyen kalmadı. Mersin’deki yakınının düğünü nedeniyle Maraş işi oyma sandığı hediye göndermek isteyen Zabun, esnafla irtibata geçti ve beğendiği sandığın kargoya teslim edilmesini talep etti. Ancak hediyenin ulaşıp ulaşmadığını ve beğenip beğenmediklerini öğrenmek üzere yakınını aradığında büyük şok yaşadı. Yakınını bir hafta sonra arayan Zabun, sandık yerine kargo çalışanının iş kıyafetlerinin içinde olduğu bir poşetin gittiğini öğrendi. 2 yıldır sandığın bulunması için mücadele veren Zabun, yaşadığı olayı ayrıntılarıyla anlattı ve mağduriyetin giderilmesini istedi.

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"KARGO ÇALIŞANININ LOGOLU KİRLİ ÇAMAŞIRLARI GÖNDERİLMİŞ"

Sandığın ortadan kaybolması nedeniyle hem maddi, hem de hediye gönderdiği dostlarına manevi olarak mahcup duruma düştüklerini ifade eden Murat Zabun, "Kahramanmaraş’ta bir otomobil firmasının yetkili çalışanıyım. Bir dostumuzun şehir dışında düğünü vardı. Biz de ne gönderelim diye düşündük ve Maraş’ımızın el emeği göz nuru oyma sandıklarını gönderme kararı aldık. Sandıkçımızı aradık ve güzel bir model beğendik, kargoya göndermesini söyledik. 21.07.2021 tarihinde kargo makbuzları da mevcut. Düğünden önce dostumuza yolladık. Aradan bir hafta falan geçince biz, ‘kargo elinize ulaştı mı, beğendiniz mi’ diye aramıştık. Gelen cevap ile şok olduk, kargo firması sandık yerine kargonun çalışanının logolu kirli çamaşırlarını göndermiş. Dostumuz bu hediye ulaşmadığından dolayı mahcup olmaması için bizi aramamış. Ben kendisinden kargonun fotoğrafını atmasını istedim ve gerçekten poşetin içinde kargo şirketinin logolu çalışanının iş kıyafeti vardı." şeklinde konuştu.

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"ÇOK MAHCUP OLDUK"

Zabun, "Çok mahcup olduk tabii, yapacak bir şey yoktu. Tekrardan bir sandık aldık ve güvenimiz kaybolduğu için aracımız ile Mersin’e gönderdik" dedi.

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"O TARİHTE DEĞERİ 2 BİN 280 TL İDİ"

Kargo firmasına dönüş yapıp fotoğrafları gönderdiklerini aktaran Zabun, "Kendileri zaten aynı tarihte aldıkları ürünün makbuzunda 50 kilogram, 126 desi diye yazıyor. Yani 50 kilogramlık bir hacim ve 126 büyüklüğünde bir sandık yerine poşetin gitmesi tamamen kasıtlı ve çalıntı olduğunun ibaresi. İnceleyeceklerini söylediler ve bizim defalarca aramamıza rağmen hiçbir şekilde dönüş olmadı. Bununla ilgili olarak yasal süreç başlatmadık. Başkaları mağdur olmasın diye gerekli yerlere ileteceklerini söyledik yine umursamadılar. Biz mağdur olduk başkaları da olmasın diye böyle bir yöntem seçtik. Sandığın değeri o tarihte 2 bin 280 lira değerindeydi şu anda kaç para bilmiyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Kahramanmaraş hediye düğün kargo sandık

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