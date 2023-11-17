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    4. O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuğa istismarda bulunduğu ortaya çıktı... 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı

    O ülkenin MasterChef finalistiydi! 11 çocuğa istismarda bulunduğu ortaya çıktı... 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı

    17.11.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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    MasterChef Avustralya finalisti Paul Douglas Frost, mahkemenin kendisini çocuk istismarından suçlu bulmasının ardından 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yüzme antrenörlüğünden aşçılığa geçiş yapan 48 yaşındaki adamın yüzme antrenörlüğü yaptığı dönemde 11 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.

    MasterChef Avustralya finalisti Paul Douglas Frost 2019 yılında Sylvania'daki evinde tutuklandı. Zanlının, 1996 ile 2009 yılları arasında Sidney'in güneybatısındaki bir yüzme okulunda bakımı altındaki 10 erkek ve bir kız olmak üzere 11 küçük çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan suçlu olduğu kanıtlandı.

    32 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

    KAPAK1

    Eski finalistin on yıl boyunca çocuklara karşı işlediği tespit edilen 43 suçtan dolayı 32 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Bu suçlamalar arasında, bakımı altındaki bir çocukla çok sayıda cinsel ilişki, 16 yaşın altındaki bir kişiye ağırlaştırılmış uygunsuz saldırı ve çocukları cinsel faaliyet için eğitme gibi birden fazla suçlama yer alıyor.

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