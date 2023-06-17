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Kocasını arabanın içinde sevgilisiyle yakalayınca öfkeden deliye döndü! Ortalık bir anda karıştı

17.06.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarıyla alışverişe gitmek için evden çıkan Çinli bir kadın market yolu üzerinde kocasının arabasını park halinde gördü. İşte olduğunu zannettiği kocasının arabasını sokak ortasında görünce yakınlaşıp içine bakan kadın eşi ve sevgilisini gördü. İhanetle yüzleşince öfkelenen eş kocasının yasak aşk yaşadığı kadını sokak ortasında darp etti.

Kocasını arabanın içinde sevgilisiyle yakalayınca öfkeden deliye döndü! Ortalık bir anda karıştı

Çin’in Hebei eyaletine bağlı Xuejiagou bölgesinde yaşanan bir olay sosyal medyada gündem yarattı. İsmi açıklanmayan Çinli bir kadın iki çocuğuyla birlikte alışveriş yapmak için markete giderken kocasının arabasını yol kenarına park etmiş halde buldu. Arabaya yaklaşıp içine bakan kadın kocası ve sevgilisini gördü. Gördükleri karşısında öfkelenen kadın kocasının yasak aşkının saçından yutarak arabadan çıkarttı ve sürüklemeye başladı.

YOLDAN GEÇENLER MÜDAHALE ETTİ

Olay yerinden geçenlerin müdahalesiyle öfkeli eş sonunda kocasının sevgilisini darp etmeyi bıraktı. İhanet eden eşin boşanmayı, evini ve çocuklarının velayetini karısına vermeyi kabul ettiği belirtildi. Olay kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin aldatmak ihanet

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