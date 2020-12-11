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Obi-Wan Kenobi serisiyle Darth Vader geri dönüyor!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.12.2020 10:38 | Son Güncelleme:
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Obi-Wan Kenobi serisiyle Darth Vader geri dönüyor!

Star Wars evreninin bir parçası olan Obi-Wan Kenobi serisiyle birlikte Darth Vader’in geri döneceği de kesinleşmiş oldu. Her zamanki gibi Ewan McGregorın Obi-Wan Kenobi’yi canlandırağı dizide Darth Vader’i ise Hayden Christensen canlandıracak. Diğer bir haber ise yeni Star Wars filmlerinden. Wonder Woman yönetmeni Patty Jenkins, bir Star Wars filmi için kamera arkasına geçen ilk kadın yönetmen olarak tarihe geçecek.

The Mandalorian’ın muhteşem başarısı yeni Star Wars evreni dizilerinin çıkmasını yadsınamaz bir şekilde hızlandırdı. Bu evrenin bir parçası olan Obi-Wan Kenobi dizisiyle heyecan veren gelişmeler yaşandı. Ewan McGregor’u yıllar sonra tekrar ışın kılıcıyla göreceğimiz bir Obi-Wan Kenobi serisinin yolda olduğu biliniyordu. Basın toplantısında Hayden Christensen’in da seride Anakin Skywalker / Darth Vader rolüyle kamera karşısına geçeceği açıklandı. Dizi, Star Wars Episode III: Revenge of the Sith’in 10 yıl sonrasında geçecek.

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STAR WARS EVRENİNİN İLK KADIN YÖNETMENİ PATTY JENKİNS OLDU

Dün gece gerçekleşen etkinlikle birçok yeni Disney projesinden haberler ve fragmanlar ortaya çıktı. Geceden bir başka büyük haber de 2023’te vizyona gireceği belirtilen Star Wars: Rogue Squadron filmine ilişkin. Wonder Woman yönetmeni Patty Jenkins, bu filmle birlikte bir Star Wars filmi için kamera arkasına geçen ilk kadın yönetmen olarak tarihe geçecek.

Jenkins, Twitter hesabından kısa bir video paylaştı ve filmin kendisi için ne ifade ettiğine dair açıklamalarda bulundu: ABD hava filosunda yıllarca pilot olarak çalışan ve görev sırasında hayatını kaybeden babasının anısına tüm zamanların en büyük savaş pilotu filmini çekmek hayalini gerçekleştirme şansı.

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